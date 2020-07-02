「好棧牛肝菌」疑致食物中毒　食安中心已要求停售受影響批次

一對五旬夫婦日前在家烹煮購自深水埗一所店鋪的菇類，進食後約五小時出現嘔吐、腹瀉、出冷汗和腹痛等徵狀。食環署食物安全中心今日（2日）表示，正跟進一宗疑因進食菇類引致食物中毒的個案，產品是來源地為中國的「好棧精選牛肝菌 （3兩裝）」。中心指，初步調查顯示受影響的批次於好棧食品有限公司轄下零售店出售，已要求停售及回收受影響菇類的批次。

中心亦呼籲，曾購買該批次菇類的市民，應立即停止食用，如食用後感不適應及早求醫。（資料圖片／VCG）

五旬夫婦自行於特賣場買菇 煮食後5小時嘔吐、腹瀉疑食物中毒

食環署食物安全中心今日（2日）表示，正跟進一宗疑因進食菇類引致食物中毒的個案，已派員到深水埗的店舖調查及抽取樣本進行化驗。真菌專家評估樣本及個案中餘下的牛肝菌後，指涉事牛肝菌摻雜一些不可食用或帶毒性的菇類品種。

中心指，涉事產品名叫「好棧精選牛肝菌 （3兩裝）」，來源地為中國內地，每包淨重為113.4克，零售商是好棧食品有限公司，「此日期前最佳」為2021年12月31日。

產品資料 產品名稱：好棧精選牛肝菌 （3兩裝） 來源地：中國 淨重：每包113.4克 零售商:好棧食品有限公司 此日期前最佳：2021年12月31日

食物安全中心指，涉事產品名叫「好棧精選牛肝菌 (3兩裝)」，來源地為中國內地，每包淨重為113.4克，零售商是好棧食品有限公司，「此日期前最佳」為2021年12月31日。（資料圖片）

食安中心︰已要求停售及回收受影響批次

中心發言人續說，正與產品有關的進口商、分銷商及零售商跟進，初步調查顯示受影響的批次於好棧食品有限公司轄下零售店出售，並已要求停售及回收受影響的批次。中心亦呼籲，曾購買上述批次菇類的市民，應立即停止食用，如食用後感不適應及早求醫。



中心表示，菇類中毒一般是急性，嚴重程度視乎菇類品種及數量，進食後會出現不同的症狀。而菇類中毒的潛伏期一般較短，會出現腸道症狀，最常見為噁心、嘔吐和腹痛；亦會出現極度口渴、大量出汗、出現幻覺、昏迷，以及其他神經性症狀。

中心指，會繼續跟進事件及採取適當行動，以保障食物安全和市民健康。