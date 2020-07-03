洪家手作洪瑞珍三明治食物中毒案　衞生署揭10員工共有一抹手巾

涉及無牌經營的荃灣「洪家手作三明治——瑞珍二代」，自5月底爆發食物中毒事件，涉及逾200名患者。衞生署衛生防護中心最新一期《傳染病直擊》披露，該店的工場及門市衞生情況欠佳，用作放置三文治的雪櫃溫度高達攝氏19度至20.7度，遠高於攝氏4度的標準；員工在同一張工作桌上處理生熟雞蛋食材，期間未有戴上手套；至少10名員工洗手後共用一條抹手巾。

南豐中心門市雪櫃溫度攝氏為20度

衞生防護中心在最新出版的《傳染病直撃》披露，食環署到「洪家手作」荃灣南豐中心的門市調查，發現產品包裝上無標明生產日期及有效食用日期。用作放置三文治的雪櫃溫度高達攝氏19度至20.7度，遠高於攝氏4度的標準。而用作運送三文治到門市的貨車並無保溫設備，倘三文治未能在即日售出，則會運往其他門市作補貨之用。

觀塘工場生熟雞蛋同桌處理

食環署再到觀塘開聯工業中心的製造工場調查，發現製作三文治的蛋漿來自未經巴氏消毒的雞蛋，員工先將其煎成蛋塊，才雪藏備用。此外，員工在同一張工作桌上處理生熟雞蛋食材，期間沒有戴上手套。至少10名員工洗手後共用一條抹手巾，而抹手巾亦只會在結束營業後才清洗。

236人食物中毒 三文治樣本含沙門氏菌

防護中心表示，一共有236人進食該店三文治後食物中毒，年齡由10個月至68歲，大部分出現腹瀉、腹痛、發燒、噁心及嘔吐症狀，其中51人需入院治療，包括1人需深切治療，現已全部康復出院。

涉事三文治購自九間分店及一間食品工場，患者平均進食2.5小時後出現症狀。中心檢測53個患者的糞便樣本，檢出對D組沙門氏菌呈陽性反應；中心亦在殘餘三文治樣本及於門市的兩個三文治樣本，檢出D組沙門氏菌。