開學｜天虹小學校長：電子開學有點孤獨　期待早日親身見學生

新學年伊始，受疫情影響，全港學校今日（9月1日）只能電子開學。位於黃大仙的浸信會天虹小學，為避開網絡擠塞的情況，特意安排早上9時舉行網上開學禮。學校先直播老師在學校禮堂內唱歌，學生則在線上加入，之後再聽校長的開學分享。校長馮耀章笑言，不習慣與學生在網上開學，「感覺有點古怪，有點孤獨」，期待早日與學生相見，惟預期今年疫情會持續反覆，校方已預備數十部平板電腦及數據卡等，借予有需要學生用作網上教學；有老師形容電子開學特別，會預備遊戲協助同學投入。 而面對今年入學的小一新生，馮指出，因上學年只有約一半時間可回校，小一新生「只能當他們是K2.5」，已特別為家長安排支援子女升小貼士。

受到疫情影響，全港中小學今日只能網上開學。（張浩維攝）

與學生建立關係要互動 網上見面無法取代

天虹小學校長馮耀章表示，以往開學會在校門迎接學生，惟疫情下不容許，對未能親身接觸學生感不習慣，只能在電子世界中相見：「最不習慣是見不到學生，看不到同學的反應地分享感覺有點古怪，有點孤獨。」他直言，與小學生建立關係需面對面接觸及互動，網上見面是無法取代，但已較2003年沙士好。

浸信會天虹小學直播老師在禮堂內唱歌。（張浩維攝）

訓勉：「校長都會遇到困難」 有心理準備復課後隨時停課

不少學生在電子教學時都面對困難或網絡不清，馮耀章訓勉同學時，亦一度遇到困難，他隨即把握機會向學生說，「校長都會遇到困難」，勉勵同學遇困難時保持樂觀，需要時可尋求他人協助；馮與學生分享了曾獲得「2014美國獨立出版圖書金獎」的《如果你有一個想法》圖書，鼓勵學生勇敢接納及實踐自己的想法，另分享了該校本學年的新主題曲《堅毅》。

他直言，預計今年疫情不會繁複，有心理準備復課後隨時停課，而教育局自攜裝置（BYOD）的平板預計最快10月才到校，考慮到學生家庭社經地位及需要不同，校方已發通告了解學生電子學習有否困難，並預留約60部平板電腦、wifi蛋、數據卡借給有需要學生。

天虹小學校長馮耀章坦言，不習慣網上開學，期待疫情穩定後，可早日與學生相見。（張浩維攝）

小一生要當成「K2.5」

教育局昨日宣布，本月下旬可分階段復課，而本月16日可不多於六分一學生回校。馮指將與教員開會，討論升中呈分試及復課安排。

馮指出，因上學年只有約一半時間可回校，整個學界都關心小一新生，「只能當他們是K2.5」，已特別為家長安排支援子女升小貼士。而天虹在開學禮後亦安排了各級輪流上班主任課，讓每班的班主任及同學有機會互相認識。

+ 2 + 2 + 2

小六班主任何嘉淇表示，今年開學無法直接面對學生，情況特別，心情既緊張又刺激，「最大分別及挑戰是網上授課及呈分試，多未知的情況，呈分試範圍需要一改再改，心情會受影響。」她指，上學年任小二班主任時，收到家長求助，一班25人中約兩至三人需個別照顧，「會用Zoom講故事、談天，關心他們。」

面對即將升中的小六生，何嘉淇直言網課時「個別同學可能會無動力，不知老師在做什麼」，為協助同學投入，故會在電子開學時添加遊戲及問答比賽，亦會鼓勵家長安排子女周末外出活動。由於呈分試未確實何時舉行，任教中文科的她說，已作多手準備，因網課有一定局限，恢復面授課前會將每單元重點簡而精地表達，若個別學生不投入或需要情緒支援，她亦會作跟進。