【保就業】富豪酒店員工疑拒打折出糧被炒　酒店工會：做法可恥

酒店及餐飲從業員協會接獲10多名2任職富豪酒店集團的員工求助，有員工遭公司以「營運問題」被炒，導致無法獲發上年部分花紅，涉及金額約10萬元。 兩名沙田麗豪酒店員工，今年5月疑因曾拒絕僱主以75折出糧要求，在當月月底被解僱，卻未獲發放上年的花紅，感覺做法不公。 協會指，富豪集團旗下兩公司在首期計劃中獲批4,200萬元資助，剝削員工行為可恥，工會已協助員工向勞資審裁處提出民事訴訟。協會又指，集團從去年底至今遣散約600員工，保守推算集團剝削員工花紅總額達300萬。《香港01》已向富豪酒店及勞工處查詢，正等待回覆。

工會近期接獲10多名員工求助，指富豪酒店集團旗下酒店，於今年2月起便以減低運行成本為由不斷裁員，被解僱員工只獲代通知金、遣散費、假期等補償，卻不獲發糧單上2019年的第二期花紅，涉及款項約10萬元。

沙田麗豪酒店中菜部2名員工，今年5月初，曾收到僱主通知，要求在6至8月以75折出糧，二人拒絕。惟二人當月月底，卻遭僱主以「營運問題」為由解僱，原應獲發的2019年第二期花紅，也不獲發放。受影響的員工阿斌指，在酒店工作已4年，對公司做法感不公平，現時被炒已3個月，未能找到新工作，「好手緊。」

協會指出，集團自去年底至今，已遣散近600名員工，全部均未獲發相關花紅。工會稱，僱主在相關財務表單已列出員工可獲的花紅額，惟炒人時，僱主卻引用員工手冊和合約內容，拒絕員工追討，並指花紅屬酌情性質，員工亦需在今年6月在職才可發放。協會以每人花紅額約5,000元推算，估計富豪酒店集團剝削員工花紅總額達300萬元，工會批評集團剋扣員工花紅，剝削員工權益做法可恥。

右為年資4年的沙田麗豪酒店員工阿斌。（袁澍攝）

協會續指，香港富豪集團是上市公司，經營17間酒店，而旗下兩間公司亦在政府「保就業」計劃中獲發4,200餘萬元資助。工會批評，僱主現時不僅要求以75折出糧，更要求員工於9月再度簽署8折出糧的新合約，目的就是以低薪員工「換血」。協會認為，僱主在非常時期壓榨員工，是違反誠信及破壞酒店業的核心價值，受影響員工已向勞資審裁處提出民事訴訟，現正排期審理。