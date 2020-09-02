居屋2020｜房委會委員料再「減價」　推算或低至五七折發售

新一期居屋原定於7月接受申請，但因應疫情影響延遲推出。房委會最新公布，新一期居屋將於下周四（10日）開始接受申請。 受疫情影響，本港經濟大受打擊，房委會早前已預告，以市價六三折定價的居屋售價，只屬於「臨時折扣率」，在取得今年4至6月的「非業主住戶每月入息中位數」後，會再確定居屋最終的折扣率和平均售價。有房委會委員預料，新居屋很大機會「減價」發售，並推算最終折扣率可能在6折至57折之間落墨。以今期「樓王」所在鑽石山啟翔苑單位計算，最貴單位售價或有望降至500萬元以下。

馬鞍山錦駿苑共提供約2,000伙，位置靠山，料可享遼闊山景。（盧翊銘攝）

今期居屋涉4個全新屋苑，包括鑽石山啟翔苑、沙田彩禾苑、馬鞍山錦駿苑及粉嶺山麗苑，合共7,047伙。

原定63折 已預告可能調整折扣率

由於新冠肺炎疫情嚴峻，香港失業率高企，房委會當時建議，先以臨時折扣率、即市價63折定價，單位售價由123萬至513萬元，之後會在今年8月下旬，取得今年4月至6月「非業主住戶每月入息中位數」後，再確定居屋最終的折扣率和平均售價。

房委會當時指，若相關的入息數字下跌，將會上調新一期居屋的折扣率，從而下調平均售價；若相關入息數字上升，當局將不會再下調折扣率。

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今年第二季家庭住戶月入中位數為2.55萬元，若參考首季的2.8萬元，即下跌了近9%。（資料圖片）

料「非業主住戶月入中位數」將現跌幅

「非業主住戶月入中位數」數據仍未待公佈，不過，政府統計處早前出版了最新的《綜合住戶統計調查按季統計報告》，參考今年第二季家庭住戶月入中位數為2.55萬元，數據已較今年首季的2.8萬元，下跌近9%。

房委會委員、公屋聯會總幹事招國偉表示，雖然有關數字並非房委會參考的「非業主住戶月入中位數」數據，但認為同樣有參考價值，可推測「非業主住戶月入中位數」將有機會出現跌幅。

房委會委員料將調高折扣率

招國偉推測，新居屋很大機會下調至以6折發售，不過根據他的估算，新居屋甚至有機會以57折發售。他說，以鑽石山啟翔苑「樓王」計算，單位原定售513萬元，在加大折扣後，售價可能降至500萬元以下。

剛卸任的房委會資助房屋小組前主席黃遠輝，今年7月尾亦曾表示，房委會將按非業主的入息中位數數據作檢討，並按照負擔能力要求，去重新定出新一期居屋售價，有可能調整至以6折出售。