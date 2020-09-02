新冠肺炎｜內地再「加辣」　跨境司機要簽承諾書　不參與群體活動

第三波新冠肺炎疫情持續，內地多次收緊跨境貨運安排，甚至要求車輛安裝GPS。早前有跨境司機與內地口岸職員有磨擦，結果被取消豁免入境資格。 有業界人士表示，最近有內地交通部門要求，司機需簽署承諾書，承諾入境後單獨用餐、不參與群體活動，並在24小時內離境。業界批評，內地不時收緊司機限制，今午（2日）與當局會面，對方表示如香港疫情緩和，將調整通關措施。

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深圳市口岸辦公室上月底發布消息稱，取消了違反疫情防控管理規定的8名跨境貨車司機豁免入境隔離備案資格，當中包括有司機涉暴力行為。

須承諾獨自用餐

貨櫃運輸業職工總會主席陳迪手表示，昨日收到司機指，過關時需簽署承諾書，承諾入境後保證單獨用餐、不參與群體活動，與其他人保持距離；又要自覺地接受執法部門的監督檢查，假如違反規定，自願接受相關部理，承擔相應後果和責任。

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陳迪手表示，過往都有相近文件，但近期內地當局不時更改規定，收緊限制，例如要求司機即日內離境，以致部分本身居於內地的司機有家歸不得，甚至出現司機滯留街頭情況。他又稱，因應當局要求，已有99%跨境貨車安裝了GPS，以及76%安裝電子不停車收費系統，以跟從內地政策。

陳迪手續指，近日跨境貨車司機多怨氣，今日與內地口岸辦公室會面，反映司機意見，對方表示當香港疫情放緩，會相應地調整措施，不過未透露如何修改。

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