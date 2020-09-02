新冠肺炎｜按摩院周五可復業　業界稱會遵守指引　確保客人有預約

食物及衞生局長陳肇始公布將進一步放寬防疫措施，按摩院可於本周五（4日）起有條件重開，但須遵照防疫措施。 業界表示有九成客人一向沒有預約，但會遵守相關指引，又促請政府在第三輪防疫抗疫基金以場所面積分規模補助按摩院。

按摩院周五起可重開，政府規定須實行有關措施，包括所有員工須佩戴防護裝備，例如口罩及面罩或護目鏡，並在每次為一名客人提供服務後更換或消毒；只能為已預約的客人提供服務；以及每個被分隔的服務範圍不能容納多於二人等。

按摩業總會主席周鎮宇表示，有九成客人不會事前預約，但會確保按摩院和有提供按摩服務的桑拿院，將遵從指引，做好防疫措施，令員工客人安心。立法會批發及零售界議員邵家輝相信場所要求客人登記資料時市民會配合，按摩院和桑拿院亦會在服務客人後安排時間清潔。

▼9月4日起放寬措施 部份處所仍關閉▼

+ 18 + 18 + 18

倡按按摩院大小再提供資助

經營按摩院的余靖浵預料重開按摩院後，生意只可回復以往的五成，疫情停業期間也有員工轉行。周鎮宇認為復業安排「止到血，員工有工開」，希望政府在第三輪防疫抗疫基金會以務實方式資助業界，以第二輪基金為例，補助十萬元只可幫到小型按摩院，不足以幫助大型按摩院，建議政府以場所面積按規模補助不同按摩院。

業界代表指，會遵守相關指引，甚至比政府提出的指引更嚴謹，包括員工會戴手套和眼罩，穿保護衣，座位保持1.5米距離等，早前亦有聘請消毒公司清潔場所，為復業做好準備。