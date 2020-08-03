楊潤雄稱政府無參與港大解僱戴耀廷　將出學校國安教育課程指引

近日多名大學民主派學者因解僱或不獲續約而失去教席，教育局局長楊潤雄今日（3日）回應指，大學一向是獨院校自主，人事安排及行政事宜亦是獨立運作，政府沒有參與上述個案，包括港大法律系副教授戴耀廷的教席事宜。他呼籲大眾尊重大學在制度下所作的決定，「不要嘗試用政治力量改變大學決定。」 楊潤雄又指，因應《港區國安法》實施，未來會就學校管理及日常運作的改變，向學校發更詳細指引；同時會將國家安全教育列入學校課程。

楊潤雄表示，未來會就港區《國安法》向學校發出更詳細指引，學校課程亦將會加入國安教育。（鄭子峰攝）

教育局局長楊潤雄今日見記者，宣布新學年所有中小學及幼稚園可按預定日期開學，面授課程會暫停至另行通告，學校可繼續網上教學。

香港大學校委會於7月28日大比數通過解僱「佔中三子」之一、法律系副教授戴耀廷；社福界立法會議員邵家臻亦於上月接獲浸會大學通知不獲續約。楊潤雄回應上述事件時表示，在現行法例下，大學運作、行政、學術研究及人事安排等方面均獨立運作，政府沒有參與在上述個案。他相信，大學是以既有制度處理，並強調大眾應尊重大學相關決定，「不要嘗試用政治力量改變大學決定，要珍惜院校自主。」

楊潤雄今日宣布新學年所有中小學及幼稚園可按預定日期開學。（鄭子峰攝）

身兼國家安全委員會成員的保安局局長李家超早前接受《大公報》訪問，他稱香港要加強防範工作，首要是處理學校，又稱「教育界一定有壞蘋果」。

楊潤雄認為，李家超的說法跟其過往的說法一致，港區《國安法》指明教育局需加強國家安全教育。楊表示，法例實施後，學校管理或日常運作將有改變，他期望未來會向學校發出更詳細指引；學校課程亦將會加入國安教育。