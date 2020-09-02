全民檢測｜唐英年接受檢測　呼籲市民支持助走出疫情

全民檢測「普及社區檢測計劃」踏入第二天，政府指累計已有近80萬人登記檢測。 全國政協常委兼西九文化區管理局主席唐英年，今日(2日)到灣仔會議展覽中心參與檢測。他指出，今日是他首次在香港進行檢測，感覺採樣人員專業，過程簡單快捷，並沒有任何不適。他強調支持政府的檢測計劃，而社會越多人進行檢測，就可以越早尋找到社區中的隱性病患者，減低傳播的風險。

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唐英年今日帶領友好協進會及香港江蘇社團總會的成員出席檢測，他解釋，由於出席全國政協會議關係，今年已曾先後兩次前赴北京並接受測試。而今日是他首次在香港進行檢測，過程簡單快捷，並沒有任何不適。

他說，支持政府的檢測計劃，因為可以「給自己、家人、大眾和社會安心」。他又指，社會越多人進行檢測，就可以越早尋找到社區中的隱性病患者，減低傳播的風險。

唐英年形容，在中央全力支持下，特區政府推行「普及社區檢測計劃」是抗疫戰中重要一步，有助切斷隱形傳播鏈，為推出健康碼鋪路，讓市民不論是公幹或散心，可以自由進出香港。他亦感謝香港醫護人員的專業及無私貢獻，呼籲香港市民齊心支持全民檢測計劃，讓香港早日走出疫情，重拾正常生活，恢復經濟活力。

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