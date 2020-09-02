全民檢測｜護士攞假報名採樣員落選　查詢近一周始知結果

社區普及檢測計劃在昨日（1日）展開，公務員事務局局長聶德權上周稱，有6,000多名醫護人員及相關學生報名擔任採樣員。《香港01》接獲一名院舍兼職護士稱，他在報名後一直沒收到更表，查詢近一周亦無果，至昨日才獲熱線職員通知未獲錄用。劉先生認為，就算政府不錄用他也應提早通知，「唔好成日覺得醫護係隨傳隨到。」 負責統籌全民檢測計劃的公務員事務局表示，政府於上周末陸續向獲招募的醫療人員發出更表，但未有回答有多少名報名的醫護和學生不獲錄用。

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「唔好成日覺得醫護係隨傳隨到」

在安老院舍任職兼職護士的劉先生向《香港01》表示，他在三星期前收到護士學院的電郵，便報名擔任採樣員，政府向他確認報名後，他亦參與了採樣訓練及試戴N95口罩。劉先生一心打算騰出兩周到中心協助採樣，故特意沒向原本任職的院舍報更；然而，他一直沒收到政府的更表，自上周開始便不斷致電熱線查詢，職員卻着他繼續等，一直未回答他是否獲錄用。

至昨（1日）晨，劉再向熱線職員索取更表，職員才向他表示「更表已經出咗」。他認為就算政府不錄用他，也起碼應在計劃開始前幾天通知，「唔好成日覺得醫護係隨傳隨到，我都要同院舍交代。」

他出示公務員事務局的電郵，顯示局方有收到其申請。

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公務員事務局未答兩問題

公務員事務局表示，政府於上周末陸續向獲招募的醫療人員發出電郵，通知他們工作的檢測中心、日期和時間。政府感謝所有醫療人員對普及社區檢測計劃的支持，並會一直檢視情況，以動員所需人手。

至於6,000多名已報名的採樣員當中，有多少名醫護和學生不獲錄用，以及此情況是否與檢測人數比預期低有關，當局則未有回答。