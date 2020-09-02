新冠肺炎｜今增8宗確診創第三波疫情新低　源頭不明比例存變動

本港第三波疫情由7月5日開始，近日終呈現回落至低水平趨勢，今日（2日）新增8名新患者，確診數字創近兩個月新低。然而，近日的本地源頭不明個案比例仍然浮動，每隔數天便有大幅變動，今日仍有一半個案未能找出傳染鏈，難以推測其趨勢變化。

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據衞生防護中心資料，本港今日新增8宗確診個案，是第三波疫情出現以來最低的數字。由7月中至8月初，本港曾有13日的確診數字破百，疫情頗為嚴峻。至8月中開始，數字逐步回落，其中8月24日的確診個案跌至9宗，是個半月來首次回落至單位數。後來數字輕微回升，維持在約20宗左右，至8月31日的數字再度跌至9宗的低位。

然而，近日的本地感染個案及源頭不明個案比例，仍然與第三波疫情爆發初期相若，而且較為波動。衞生防護中心資料顯示，由8月底開始，本地感染個案數字徘徊於10多宗左右，並由8月31日開始下降至單位數。

源頭不明的個案比例仍然十分浮動，在8月14日至22日期間，一度維持在約兩成至三成的較低水平，卻在8月23日開始回升至約一半，再維持數天。至8月27日，源頭不明的個案比例再度跌至兩成多，卻在30日再升至一半。即使昨日（1日）僅有一成多個案找不到源頭，今日又有一半個案未能找到傳播線索，難藉此推算疫情走勢變化。