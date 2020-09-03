限聚令｜遊戲機中心續停業界感失望　健身業稱生意僅回復一成

新冠肺炎第三疫情較為放緩，港府昨（2日）公布進一步放寬食肆的堂食營業時間，以及有限度重開部份運動場館等設施，當中包括健身室，顧客及職員於館內盡量要戴上口罩，每段課堂連同導師上限為4個人。惟遊戲機中心、麻雀館等娛樂場所仍要關閉。 持牌遊戲機中心商會秘書羅小姐指，業界感非常失望，港府早前巡視經營方法後，曾指業界「做得好好」，但始終未能重開。至於健身室明日（4日）起獲准有條件重開，健身搏擊運動業界大聯盟召集人柯尊鼎表示，因課堂限制下令學生大感不便，估計只能回復一成生意。

港府周五（4日）有限度重開部份運動場館等設施，惟遊戲機中心、麻雀館等娛樂場所仍要關閉。（資料圖片）

持牌遊戲機中心商會秘書羅小姐表示，政府放寬多類處所的社交距離限制，惟遊戲機中心未能重開，業界至今不明白要持續關閉原因，對未獲政府放寬重開感非常失望。她說，業界早前曾與政府商討，有關店內重開後的防疫措施，包括較大型遊戲機的參與遊戲人數可減至3到4人，室內人數可減少至正常一半，以及人與人聚集地方，加上膠板隔離等。

羅說，業界已跟從當局建議，如部份遊戲設計，兩名玩家距離較近，現時業界已安排玩家在不同位置使用，盡量減低風險，「佢哋喺現場仲話我地做得好好，好足！」他強調，近年新推出不少單人遊戲，玩家們少群聚，違犯限聚令機會低。

▼9月4日起放寬措施 部份處所仍關閉▼

+ 18 + 18 + 18

羅續說，現時遊戲機中心每月租金介乎10萬至30萬元，加上員工、遊戲機牌費，以及電子產品維修費用等，經營成本非常高，業界已停業超過99天，防疫抗疫基金早前給予每間中心10萬元資助，大部份用作交租後，幫助不大，不少中心仍需要借貸交租和支付薪金，經營艱難，「有部份係上年底傾新租約，唔係話唔做就唔做，所以撐得一日得一日」。

另外，健身室行業於明日（4日）起可有條件重開，當中顧客及職員於館內要盡量戴口罩，每段課堂連同導師上限為4人。健身搏擊運動業界大聯盟召集人柯尊鼎表示，不少場館的有近5千呎，惟教練每次只能見三位學生，經營成本高及有相當難度，擔心學生會因未能輪候心儀上堂時間而流失，並指食肆可隔板分枱增加人流，惟健身室地方大，要將人流控制在低水平。

被問到現時港府已將課堂人數定於3名學生，柯強調，課室有足夠空間讓各學生保持距離，上堂時要戴口罩，風險亦不高。若在場地加上圍板，反而成本高又不環保，並不適合，「如果過一、兩星期又放，我又要改位，又話緊又要改，無事啲板放邊呢？好大工程！」他又指，估計重開後只能恢復一成生意。

▼預約全民檢測 五個步驟如下▼

▼18區141個社區檢測中心一覽▼

+ 12 + 12 + 12