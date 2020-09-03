陳彥霖死因｜彥霖父曾患思覺失調　精神科醫生指彥霖去年亦現症狀

15歲女學生陳彥霖去年9月浮屍魔鬼山對出海面，死因庭今（3日）展開第九日研訊。精神科醫生何美怡以專家身份作供，透露彥霖父親曾吸冰毒，1996年起在青山醫院接受精神科治療，並曾患有思覺調，他現時已無吸毒，但患有分裂情感性障礙。何又從彥霖親友得知，彥霖父親去年10月曾出院出席彥霖的喪禮，其後精神轉差，不願覆診。專家認為彥霖去年8月似乎亦有出現思覺失調症狀。

精神科醫生何美怡（下稱何）就死因研訊與彥霖的親友、社工、醫生等傾談，並閱讀相關的醫療報告、證供、閉路電視等。

彥霖死後父精神轉差

她曾向彥霖姑媽了解彥霖父親的背景。姑媽指，彥霖父親因思覺失調，過往十年間至少5次入住青山醫院，每次留院兩至六個月，她認為對方是因吸毒而出現思覺失調。彥霖父親最近一次出院為去年10月，當時有出席彥霖的喪禮。之後，其精神轉差，開始在住所外走廊大叫，又不肯覆診。由於他違反出院命令的條件，本年初再被送入青山醫院。

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何上月從青山醫院精神科獲得更多資料，透露彥霖父親自1996年成為青山病人，此前曾吸服冰毒，但2014年已無再吸毒，現時患有分裂情感性障礙。

彥霖中二起有操行障礙

何根據各人的證供及相關記錄，分析彥霖的精神狀態，認為彥霖中一出現對立反抗症，中二開始有操行障礙。

何留意到彥霖的精神於去年8月突然轉差，多名證人提及其表現與平日有異，例如會語無倫次、襲警、搞錯女童院的床位，而彥霖曾表示聽到一些聲音。何覺得彥霖似乎於該月首次出現思覺失調的症狀。她又稱，思覺失調者的兒女有較大風險患上，彥霖父親患上的分裂情感性障礙，為其中一種思覺失調。另外，患操行障礙的人也有較大可能出現思覺失調。

彥霖母親何姵誼今天有到庭旁聽。研訊再續。

案件編號：CCDI-870/2019(ST)