陳彥霖死因｜屍體全裸曾認為死因有可疑　化驗未見有服精神科藥物

15歲女學生陳彥霖去年9月浮屍魔鬼山對出海面，死因庭研訊今（31日）續。發現屍體的市民指，當日釣魚時見海面有「浮下浮下嘅嘢」，起初以為是泳客而無理會，及後對方愈飄愈近又不回應其呼喊，始知是全裸的浮屍。隨後到場的警員指，因屍體全裸而覺得可疑。法醫則指因屍體在海水浸過一段時間，狀態已有改變，故難以推斷死亡的時間及地點，而毒理化驗則未驗出任何常見的精神科藥物，估計死者死前兩天無服食過有關藥物。

釣魚市民以為是游早水泳客

三行工人劉賢佳指，去年9月22日早上與兒子乘小艇在距離岸邊不足100米釣魚，10時多見到「浮下浮下嘅嘢」在40至60米外出現，他起初以為是「游早水」的泳客而無理會。劉指，對方愈來愈接近，他擔心對方會撞到小艇，多次向對方喊話但不獲回應，始發現那是浮屍，隨即報警。劉形容屍體全祼、「肚腩向上」，死者為長髮。他當時未能看到面容，事後才知道是女屍。

市民劉賢佳稱與兒子乘艇釣魚時，在海面見「浮下浮下嘅嘢」，後來證實是陳彥霖的屍體。(林樂兒攝)

屍體全裸認為死因有可疑

水警陳國榮指，早上約11時20分接報指近魔鬼山海面疑有屍體發現案，警輪駛近後，於12時左右打撈臉朝上的軀體，送往西灣河水警基地。他從外表樣貌估計死者是20至30歲女性，並指其面容微微發黑，有些少屍臭味。陳稱救護員及後到場檢查，證實對方已死亡；而文惠長督察因屍體全裸，認為死因有可疑。

右小腿有擦傷外無明顯傷痕

文惠長督察及後作供表示，初步檢驗後，發現除了右小腿內側稍為擦傷外，屍體無明顯傷痕，亦無紋身或可辨認的飾物。他更說因屍體膚色較黑，連國籍也不能分辨，故向刑事調查隊求助。被問及他當時是否斷定死因有可疑，文督察指他未能單憑觀察而作定論，亦未能界定是否屬謀殺或誤殺案件。

相信在海中浸了1至2日

陪審員詢問可否估計死者下水的位置，文就回應屍體出現血水，推斷死屍已在海中浸了1至2日，加上附近有船經過，故不能掌握下水位置。而以上兩名警員均指，死者衣物有可能被海水沖脫。

消防處救護員莫橋輝則稱，他檢驗時發現屍體出現屍僵，代表死者至少在12小時之前已死亡。另外，屍體的臉部及耳後出現屍斑，但身軀四肢無斑紋。

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憑指紋確認為陳彥霖

庭上讀出當日曾檢查屍體的東區刑事調查第8隊警員李賢之口供。其初步檢查結論指，死者為25至30歲女子，頭髮及肩，髮尾金色。警方曾通知法醫，但對方認為無需要即時到場。4日後，政府化驗所根據指紋確認死者為失蹤人口陳彥霖。

海水影響屍體狀態難作推測

法醫藍偉文藍偉文在庭上解釋，當時屍體已從海中打撈上來，他到場對於調查死亡地點無太大幫助。而警方將屍體撈起是正常做法，因屍體浸在海中，已開始變壞，他亦建議警方盡快送入殮房冷藏保存。他又指，海水會影響屍體的狀況，故較難推測死亡地點及死亡時間。

法醫藍偉文稱由於陳彥霖的屍體己被海水浸上一段時間，已開始變壞，故難推測死亡地點及時間。(林樂兒攝)

毒理化驗未見精神科藥物

曾為屍體作毒理化驗的政府化驗師康祐軒就表示，由於屍體已見腐化，故未有如一般以血液、尿液及眼球液作檢測，而是採用胸腔液等化驗。他未有發現死者體內含安非他命、可卡因、大麻或常見的精神科藥物，確認死者離世前5日無吸食大麻。研訊主任指彥霖曾獲處方精神科藥物，化驗師則指其化驗結果顯示，死者逝去前2天亦無服食該些藥物。

研訊主任明天將傳召3名醫生作供，包括負責解剖屍體的法醫。

案件編號：CCDI-870/2019(ST)