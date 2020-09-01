陳彥霖死因｜法醫指彥霖屍體被發現時已腐化　無法確認是否遇溺亡

15歲女學生陳彥霖去年9月浮屍魔鬼山對出海面，死因庭今（1日）展開第七日研訊。負責解剖的法醫指，屍體無致命或新近傷勢，私處無受損，而毒理化驗結果也顯示體內不含藥物或毒物。法醫指解剖的結論為死因不確定；雖然屍體是在海中被發現，即有可能是溺斃，但因不清楚屍體赤裸的原因及其下水狀況，加上因屍體腐化而未能用其血液做化驗，故未能確認死因為遇溺。

陳彥霖的屍體於去年9月22日被發現，即日被送往域多利公眾殮房。法醫李毓樺指翌日未有人認屍，警方當時無反對解剖，他獲得法庭指令後，於24日解剖屍體。

頭骨完好私處無受傷

其解剖報告指，死者為中等身材，頭髮約30厘米長，髮尾為金色。屍體呈初度至中度腐化，無致命或新近傷勢，頭骨完好，頭皮無出血，頸無勒痕。此外，屍體的胸腔無積血或發膿，肋骨及盆骨亦無骨折，私處無受傷，而毒理化驗結果也顯示體內不含藥物或毒物。屍體腐爛的程度與死去2至3天的狀況吻合。

法醫李毓樺稱，彥霖的屍體無明顯表面傷痕，但因無法知其下水狀況及為何赤裸，加上未能化驗其血液，故未能確定是否溺斃。(林樂兒攝)

屍體腐化未能驗血難定死因

法醫指解剖的結論為死因不確定。他表示無法解釋死者為何會全裸；屍體是在海中被發現，死者有可能是遇溺，但他無法肯定。他解釋，因不清楚為何屍體赤裸原因及死者的下水狀況，且因屍體腐化而未能化驗血液等，故未能確認死因為遇溺。

胸腔灌有液體

報告顯示，彥霖兩邊胸腔均有深紅色腐爛液體，右胸腔為50毫升，左胸腔則為550毫升。法醫稱，遇溺死亡者未必有大量外來液體灌入胸腔，而彥霖的屍體已開始腐爛，其胸腔內的液體可能是海水加上屍體腐化而致。至於兩邊的液體份量相差500 毫升，他稱這或是出於兩邊的腐化速度不同。法醫又謂，溺斃者肺部會有白泡及腫脹，但彥霖的屍體腐爛，其肺重量無參考價值，也未能得知肺部有無出現白泡。另外，就彥霖的屍體無蒼蠅卵或蛆蟲，法醫補充如屍體浸在水中，蒼蠅便無法產卵。

+ 5 + 5 + 5

諳水性選擇溺斃自殺個案不多

裁判官高偉雄引述文獻指浮屍有7種可能，例如自殺、被殺後棄屍水中、被迫下水以致窒息、服用藥物後下水。法醫重申死者無致命傷勢或自衛傷痕，體內不含藥物或毒物，不過因腐化而未能以血液作酒精檢查。至於諳水性而選擇溺斃自殺，法醫就指這類案件不多。

化驗師衛永剛專士指，屍體的陰道內並沒有發現精液，他亦作過DNA的鑑證，證實彥霖與何姵誼是母女關係。(林樂兒攝)

死者陰道無精液

負責鑑證屍體指甲樣本的政府高級化驗師李詠文博士表示，她會化驗指甲以查看有無衣物纖維作為接觸證據，惟她未有發現。研訊主任指，現時按證供估計屍體在海中飄流2日以上，問及這會否影響化驗結果。李博士答稱這會加添變數，纖維或會被海水沖走。裁判官再問道，若死者死前被性侵或襲擊，掙扎時是否有機會抓下對方的衣物纖維。李表示有機會，但補充無衣物纖維不代表無遭毒手。

而負責鑑證DNA的化驗師衛永剛博士就指，死者的陰道無精液。他又對檢驗過何姵誼的口腔拭紙，確認她與彥霖是母女關係。

研訊再續。

案件編號：CCDI-870/2019(ST)