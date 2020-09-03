全民檢測｜檢測第三日香港大會堂未見人龍　市民可直入中心檢測

全民檢測「普及社區檢測計劃」今（3日）踏入第三日，檢測中心之一的香港大會堂，記者早上10時半所見，持續有市民到場接受檢測，但為數不多，一小時內約有20人完成檢測離開，參與檢測市民亦無需排隊，便能接受檢測。 有於附近上班的市民，專程趁午飯時間到場參與檢驗。她直言，參與檢測計劃屬公民責任，認為過程比深喉唾液測試簡單，有專人協助，不用自行採樣，等候時間亦比預期短。

持續有人到大會堂檢測中心接受檢測，但為數不多，一小時內約20人完成檢測離開。（曾凱欣攝）

政府發言人表示，截至今天上午11時45分，累計有84.5萬人經網上系統預約登記。檢測中心之一的香港大會堂，於早上10時半未見人龍，雖然持續有人到場，但人數不多，一小時內約20人完成檢測離開。

趁午飯參與檢測 李小姐：盡公民責任

於附近上班的李小姐，完成檢測後手持政府派發的口罩包拍照「打卡」。她指，今日特意於趁午飯時間到大會堂參與檢測，認為參加計劃如捐血一樣，屬公民責任。她又透露，早前公司曾安排深喉唾液測試，她認為咽拭子測試過程更為簡單，有工作人員協助採樣。今次計劃有不少人登記，李小姐指，原本預計過程需時半小時，但到場後發現「唔洗點等」，只需幾分鐘就完成測試，等候時間亦比預期短。

市民憂為隱形患者 檢測後更安心

家住九龍的雷先生，亦選擇到大會堂的檢測中心接受檢測。雷先生說，因附近有泊車位較方便，特意預約於香港大會堂進行檢測。他認為，接受測試是負責任的行為，「唔知（自己）係咪隱形患者」，測試後會較安心。他又指，檢測安排順利快捷，過程亦沒有不適。

亦有參與計劃、於中環附近上班的市民指，很擔心疫情，表明接受測試後會較安心，加上「唔洗錢」就可進行檢測，身邊的朋友和同事「做完都無咩問題，佢哋都做哂」，故亦決定參與檢測。她提到，與老闆商討後，容許她抽時間到大會堂進行測試，預約上亦未有遇到問題。

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