新冠肺炎｜調查：八成半母親過去3個月感憂慮　團體籲政府增支援

新冠肺炎疫情持續逾半年，不少料理家務者均面對不同程度的壓力，包括許多照顧家庭的母親。職工盟零售、商業及成衣總工會，今年6月至7月透過網絡平台做問卷調查，發現有85.1%的母親在過去3個月的疫情裡感到憂慮。工會呼籲政府加大支援，包括支援市民的經濟、增加就業機會等。

職工盟零售、商業及成衣總工會今年6月至7月透過網絡平台做問卷調查，發現有85.1%的母親在過去3個月的疫情裡感到憂慮。（袁澍攝）

職工盟零售、商業及成衣總工會6月至7月，針對基層家庭生活狀況，向不同年齡層的母親進行網絡調查，最後共收到268份有效回應。調查結果顯示，在過去3個月的疫情中，85.1%的受訪者感到困擾和憂慮；受訪者有67.2%為雙職母親，當中有87%的人士都感到困擾和憂慮，27%面對個人經濟和就業困擾。

調查指，最令母親憂慮的原因包括，家人健康、子女教育、家庭經濟、個人健康等。有受訪者感到焦慮、精神緊張、失眠、睡眠不安寧和頭痛，有四成人則表示因受困擾，引致個人健康問題，並認為需要接受治療。

工會總幹事張麗霞呼籲政府加大支援，包括加強監察機制，堵塞「保就業計劃」漏洞等。（袁澍攝）

調查又發現，84.3%受訪者認為政府需要加大支援，包括支援市民經濟、增加就業機會、社區照顧配套、醫療設施等。

工會總幹事張麗霞呼籲政府加大支援，包括加強監察機制，堵塞「保就業計劃」漏洞、設免入息及資產審查失業津貼、並直接資助「在職貧窮」勞工階層、開拓短期就業職位等。

陳太太在六月失業，其後不斷投簡歷但都石沉大海。（袁澍攝）

陳太太本身從事成衣零售業，月入約3萬元，佔家庭總收入的一半左右。家中有中一及小五的小朋友，疫情以來，陳太除了工作之外，亦要照顧小朋友在家學習的事宜，感到壓力巨大。

因為疫情，公司從4月起不斷減薪，並在6月時解僱陳太太，家中收入驟減一半。陳太苦笑，自己已成「月光族」，加上要為小朋友購置網上上課設備，幾乎入不敷出。即使如此，因為丈夫收入仍然超過申請綜援上限，難獲政府任何支援。她又說，自己失業後一直不停投簡歷，但都石沉大海，與兩個小朋友困在家中摩擦亦變多，「精神壓力好大，經常發噩夢，夢到自己搵唔到工！希望政府真的可以俾啲支援我哋。」

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