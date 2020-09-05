駿洋邨入伙　浴室外牆現污水滲漏痕跡　驗樓師指罕見：好離譜

政府自2月起徵用火炭駿洋邨作檢疫用途，近日終交還第四及第五座，住戶於上月底起陸續入伙。馮先生一家三口輪候公屋達7年，經歷逾半年的大起大落，終在周三（3日）取得鎖匙入伙。有別於一般公屋戶上樓的興奮心情，他形容只為「放下心頭大石」。 馮先生獲編配的三至四人單位，被驗樓師賴達明評為不合格，重災區為廚房及浴室，當中在浴室外牆更發現渠喉位置有污水滲漏痕跡，並遍布多個單位。他指情況罕見於新樓，「好離譜又不能接受。」

馮先生一家三口原在去年底獲通知編配駿洋邨，惟受疫情影響，經歷最困難的半年。（余俊亮攝）

馮先生一家三口原以約9000元月租屯門私樓單位，面積只有約200平方呎。由於馮先生為家中經濟支柱，租金壓力構成一定負擔。他們自7年前起輪候公屋，於在去年獲通知編配駿洋邨單位。滿心歡喜以為終獲「安樂窩」，馮先生隨即為升讀小一的女兒轉校網，更因而未有續租屯門單位。

等候駿洋邨半年為「最困難的時候」

未幾，政府因應疫情徵用駿洋邨作檢疫用途，馮先生形容心情「大起大落」。一家三口無奈暫住家人於長青邨的公屋單位，原容納2至3人的屋簷下擠進5個人，居住環境之差不言而喻。更甚的是，任職貨車司機的馮先生，更於4月頭不獲公司續約，家庭收入頓時跌為零。他形容半年為「最困難的時候」，更指自己壓力大至崩潰，「未拎到鎖匙都覺得不可信。」經歷大起大跌終獲得鎖匙上樓，他指現時心情平復，「無咗興奮感覺，好似放下心頭大石。」

即將搬進新居，但為怕升讀小一的幼女被標籤，要求女兒向同學報稱仍居於祖父家中。自言自己較仍入伙無期的第一至三座住戶幸運，雖仍要與檢疫人士共住屋邨，馮先生直言不介意，「窮仲慘過有疫情。」

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重災區為廚房及浴室

馮先生獲編配駿湖樓中層單位，為約300餘平方呎的三至四人單位。驗樓師賴達明指出，單位重災區為廚房及浴室。當中浴室洗手盤下方的水喉漏水，而外牆渠管外有嚴重污水滲漏情況及出現呈綠啡色的污跡，由於污水跡遍布多個單位的外牆，賴達明指因應駿洋邨曾作檢疫中心，形容為「好離譜又不能接受」，認為房屋署應找出滲漏的源頭，並作徹底消毒。至於廚房的煤氣喉管亦有兩處破損，日後容易有滲漏風險。

浴室外牆有明顯滲漏。（余俊亮攝）

外牆有多個氣孔 增漏水風險

賴達明亦指出兩個較嚴重的扣分位，當中包括大門及浴室的門鎖均出現明顯生鏽，日後或容易壞鎖；而從客廳位置外牆有多個氣孔，日後或增加漏水風險，賴達明形容為「第一次見到咁嚴重情況。」

而單位整體而言，地台明顯不平坦，而全屋共有8塊空心磚，當中6塊在浴室，另外2塊在廚房，賴達明就單位評分為46分，評級為E+級，屬於不合格水平。

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