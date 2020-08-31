駿洋邨一至三座續保留作檢疫　準租戶請願哭訴政府出爾反爾

政府徵用火炭駿洋邨作檢疫用途，原定在8月中全數交還房委會，但後來疫情嚴峻，早前宣布先歸還第四及五座，第一至三座則繼續保留至年底。 駿洋邨一至三座的準街坊，今日（31日）到樂富的房委會客務中心請願，要求政府盡快交還駿洋邨讓住戶入伙。有區議員表示，不少準租戶甚感無助，有人原本以為可以即將「上樓」，租約即將在10月完結。惟現時單位又要保留做檢疫中心，租戶則將面臨業主逼遷，「佢係一家之主，一個男人都講到喊，佢都唔知點算好。」

今日有約十名第一至三座的駿洋邨準租戶到場抗議。（張浩維攝）

今日早上約8時，有約10名駿洋邨準租戶到場，要求政府盡快交還駿洋邨，供準租戶盡快入伙，並舉上「基層受苦，出爾反爾」的標語。示威活動期間，一名準住戶情緒激動，不斷哭泣，批評政府無能。

有準租戶租約快完

協助駿洋邨街坊的沙田區議員麥梓健表示，現時疫情已緩和，不少準租戶輪候公屋達7至8年，甚感無助。他又指，駿洋邨的一至三座涉及2,000多個單位，對一班準住戶而言，是逾2,000伙準居民的權益。

他又指，政府宣布交還駿洋邨後，有準住戶本來以為可以即將「上樓」，故現時租樓的租約只到10月，但政府後來卻稱先歸還第四及五座，業主又要求他搬走，他頓時束手無策，加上疫情打擊經濟，他只能做散工過活，無力負擔昂貴租金，「佢係一家之主，一個男人都講到喊，佢都唔知點算好。」

一名準住戶情緒激動，坐在梯級上豪哭，批評政府無能。（張浩維攝）

政府紓困安排並無下文

麥梓健說，早前政府曾表示，會積極考慮再次以「防疫抗疫基金」為受影響的合資格準租戶提供紓困安排，不過至今仍無下文。他希望當局盡快交還餘下的駿洋邨座數，讓準租戶入伙。