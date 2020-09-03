新冠肺炎｜疫情稍緩和　的士車主即加租　司機：生意未有起色

新冠肺炎疫情近日有所緩和，政府亦逐漸放寬檢疫措施，的士業界旋即傳來加租的消息。香港的士小巴商總會近日召開會議，一致通過建議明日起，每日車租加100元。該會理事長周國強回應表示，疫情下車主亦承受不少財政壓力，隨着公務員逐漸回復上班，政府放寬檢疫措施，的士司機收入亦有改善，故決定調整車租。至於是否過早調高車租，他表示政府推限聚令時，車主已即時減租100元；現時部分措施放寬，才決定加回100元。 汽車交通運輸業總工會九龍分會主任杜燊棠表示，相信租金加幅現時由打理人承擔，但直言一旦大幅調高司機車租，相信會出現棄租潮。他又稱，即使政府最近放寬若干措施，但生意未見有起色。

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商會：非硬性規定 料司機生意已改善

的士小巴商總會昨日（2日）召開理事會，通過由9月4至15日期間，建議4座位的士全日車租加100元。該會指，經營者有權按經營成本調整車租，該建議並非硬性規定。

周國強表示，車主每月每輛車成本約1.5萬元，疫情下現時每輛的士車租每日約為500多元，僅僅足夠彌補成本；而且本月起保險公司調高的士墊底車，令車主成本再升，承受不少財政壓力。他續稱，隨着公務員復工，政府放寬部分禁令，的士司機生意已有改善，估計每日利潤約500元，故決定建議加租。

對於是否過早建議調高車租，周國強表示，部分司機確有「失落」，但政府推出限聚令時，他形容業界即時調減100元車租，反應較其他行業快；現時逐步放寬措施約一周後，才決定加回100元，認為租金只是回到之前的水平。他又稱，並非每名司機都需額外繳付100元車租，該款項可以是早、晚更司機各款一半。

工會：倘之後再加租勢現棄租潮

杜燊棠表示，相信現時加幅由打理人承擔，未必直接影響司機，一旦之後再加租，或會出現棄租潮，形容現時不少司機，都只是等待領取政府提供的資助，實際上生意一直欠佳。

雖然政府放寬堂食限令，不過杜燊棠表示，未見生意有好轉，整體市道仍然冷清，利潤未如商會所指般每日賺逾500元，現時日均利潤約為300至400多元，認為太快決定調高車租。

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