新冠肺炎｜復陽IT男對病毒免疫力低　袁國勇：接種疫苗需打兩針

本港日前出現全球首宗新型冠狀病毒肺炎的二次感染病例，香港大學微生物學系講座教授袁國勇今日（3日）稱，該病人首次染病時，血清的中和抗體水平為1:40，相隔約4個月後二次感染，其抗體水平已低於1:10，無法量度。 袁國勇認為，反應病人病癒後百多日，已失去中和抗體的保護，或反映日後如有新冠病毒的疫苗，料需注種兩針疫苗，否則免疫力或很快消失。

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本港第564宗新型肺炎個案、33歲男患者在香港居住，他於3月底確診新型肺炎，4月中康復出院。他於8月6至15日經英國倫敦前往西班牙旅遊，返港後被驗出再對新型冠狀病毒肺炎呈陽性，被送入亞博的社區治療設施。

患者康復後百多日 已失抗體保護再度染疫

香港大學微生物學系講座教授袁國勇的團隊早前確認，該個案是全球首宗二次感染病例，袁國勇今日受訪時再提到，對比該患者的個案資料，發現病人首次感染時，發病後第10日，血清中和抗體水平是1:40，但到了患者於8月第二次因染疫入院時，血清中和抗體水平低於1:10，已經無法量度。患者於8月入院後第8日，再接受血清測試，中和抗體水平已急升到逾1:320。

袁國勇認為，患者在康復後逾100日，已失去了中和抗體的保護，令病人歐遊期間感染到新冠病毒，而第二次感染的病毒與首次感染的病毒對比，有24個基因排序密碼不同。

若有疫苗可接種料需打兩針

袁國勇又指，病人第二次感染時無甚病徵，但驗血時的炎症反應較高，入院後其炎症反應下跌，但中和抗體「彈高」，意味病人的免疫反應好。他相信，日後若有機會接種新冠病毒的疫苗，人類需注射兩針，因為只接種一針的免疫力或很快消失。

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