新冠肺炎｜增8宗確診連續兩日個位數　全民檢測揪出6宗陽性

本港第三波新冠肺炎疫情似有回落趨勢，衞生防護中心公布，截至今日（3日）凌晨零時，過去24小時新增8宗確診個案，連續兩天呈個位數，其中7宗為本地個案，為第三波疫情以來單日新低，惟仍有4宗屬源頭未明個案，1宗屬外地輸入。 另外，全民檢測「普及社區檢測計劃」第一批結果出爐，共向37萬人抽取樣本，截至下午2時，完成了12.88萬個樣本化驗，經衞生署覆檢後有6個樣本呈陽性，不過，當中有4宗個案是「復陽」，即康復者體內仍驗出病毒，不會計算為新增確診個案。

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，本港新增8宗確診，個案編號由#4832至#4839，當中7宗屬本地個案，有2宗與之前的家庭個案有關。#4837為匡智梨木樹宿舍照顧員，24日入住檢疫中心，其後確診。7宗本地個案中有4宗源頭未明。#4836為輸入個案，是由印度經多哈於2日返港的船員。

4宗無源頭本地個案中，#4833為66歲男士，在油麻地新填地街，與太太賣中藥，住秀茂坪南邨，除返放工外有去油麻地街市，多在舖頭煮食或待在家。#4834為74歲退休女士，與家人住愛民邨順民樓，除有時覆診外無特別活動。#4839為62歲女士，住黃大仙竹園南邨貴園樓，有時去其母位於頌賢花園住處，曾去過竹園街市、鳯凰新邨富城酒樓。

個案死亡後 驗屍發現確診

#4838已死亡，於8月30日由家人報警，死者獨居石峽尾邨22座，送去公眾殮房，驗屍發現肺部組織確診，生前會去深水埗茶樓飲茶，無特別高危因素。

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另外，政府推出全民檢測計劃，衞生署署長陳漢儀公布，截至今日下午1時，共有85萬人預約，37萬人完成抽樣，截至下午2時，完成了12.88萬個樣本化驗，經衞生署覆檢後有6個樣本呈陽性，她指現階段難以評估陽性比率水平。

22 歲女中招 曾去順利紀律部隊宿舍

張竹君補充，當中4宗是曾確診個案，出院時已有抗體，當中1人因公司需要提供陰性報告才可返工，故參與檢測。由於有4人是「復陽」個案，故不會計算為新增確診個案，亦毋須再作其他跟進。至於餘下2宗個案，則會介定為新增確診個案，會計入明天的報告，包括一名63歲男子，由6月起無工作，同太太、家人住葵青荔景山路華豐園，有時到第二個家，位於葵盛西邨，曾到多個街市，包括長沙灣保安道街市，北河街街市，美孚街市。

另一宗為22歲女，無業，與家人住屯門兆康苑兆建樓，有時去朋友家、去街食飯，曾在順利紀律部隊宿舍，目前未能提供清楚詳細紀錄。

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