新冠肺炎｜家庭遊樂中心停業近百日盼重開　業界指月蝕6000萬

新冠肺炎疫情持續，今日（4日）起健身中心、按摩院、除溜冰場外的遊樂場所等重開。美國冒險樂園等的庭遊樂中心，暫未能重開。 香港家庭遊樂中心商會及業界人士今日召開記者會，指家庭遊樂中心屬14類須停業處所之一，至今共停業93天。有經營30年的商户稱，已申請保就業及百分百貸款計劃，但坦言難單靠政府資助營運，希望政府能讓他們重開及就重開提供指示；由於持續沒有收入，他稱即將關閉兩分店。 商會稱，9成業界有欠租情況，指業界已自訂八項防疫措施，認為屬低風險場所，願意讓專家小組監察運作。

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8間店「零收入」 即將關閉2間

劉先生經營小型家庭遊樂中心達30年，共於多區開設8間分店，涉及共30名員工。他的8間中心分佈於領展、房屋署及私人商場，每月租金介乎3萬元至8萬元，早於第一波疫情發生時，已與業主相討減租，惟部分業主不肯；其後業主有讓步，但減幅只有10%至20%，加上管理費及冷氣費仍要全數邀交。

他稱第一次被勒令停業時，仍能用自己的資金交租及出糧。其後他申請政府的百分百貸款計劃，勉強可用作交租；早前申請首輪保就業計劃，但全部給予員工，於「零收入」下仍要就貸款還息。他說逼於無奈下要欠租，並會分別於今年年底及明年年初關閉兩間分店。

他直言難單靠政府資助維持營運，希望政府可盡快讓他們重開，並就重開條件提供指引，「經營30年，上落過3、4次，未見過咁嚴重。」

劉先生經營八間家庭遊樂中心，他稱逼於無奈下要欠租，並會分別於今年年底及明年年初關閉兩間分店。（高仲明攝）

經營30年，上落過3、4次，未見過咁嚴重。 經營小型家庭遊樂中心達30年的劉先生

蘇先生於家庭遊樂中心工作，他是一家四口的經濟支柱。他稱停業後薪金減半，但家庭開支卻未有減少，希望能盡快復工。

批評政府不問情由勒令停業

家庭遊樂中心商會執行委員鄧國倫稱，家庭遊樂中心的牌照為公眾娛樂場所，不屬今日放寬的處所之一。他表示，場所不屬於人群聚集地方，加上提供服務期間，顧客不用脫下口罩、不會與其他顧客及員工緊密接觸，而疫情期間未有與場所相關感染個案，認為場所屬低傳播風險，批評政府不應「不問情由」勒令他們停業。

他又說，現時約有90間家庭遊樂中心領取公眾娛樂場所牌照，當中9成有欠租情況。立法會議員邵家輝稱，早前已約見民政事務局局長徐英偉反映業界意見，他促請政府發放第三輪抗疫基金。

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業界自訂八項防疫措施

業界已自行訂立及實行八項防疫衛生措施，包括關閉波波池、所有娛樂措施保持1.5米距離及設隔板、限制顧客人數不超過可容納人數的50%，及只容許會員、親友入場等；又要求入內的會員先量度體溫、清潔雙手及會為他們提供即棄膠手套；員工又會於顧客使用設施後，進行清潔消毒。

香港家庭遊樂中心商會及業界人士今日召開記者會，指已逾3個月零收。（張嘉敏攝）

▼9月4日起放寬措施 部份處所仍關閉▼