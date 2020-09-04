全民檢測｜暫揪出6人　確診率遜預期？陳肇始：搵得一個都好重要

港府9月1日起展開全民檢測「普及社區檢測計劃」，截至今早（4日）11時，預約登記人數91.7萬人，累計52.1萬人採樣，完成20.8萬核酸檢測，有6宗呈陽性，當中2宗是新確診個案。 外界關注全民檢測確診比例率與政府預算有出入，食物及衞生局局長陳肇始今日表示，確診率會不斷改變，即使找出一個患者亦很重要，「搵得少也是好現象」。公務員事務局長長聶德權就指：「即使一個，都可以引起爆發。」

食物及衛生局局長陳肇始表示，即使找出一個患者亦很重要，數字少仍是好事。（資料圖片）

衞生防護中心昨日（3日）表示，截至昨午2時，已化驗12.8萬個樣本，其中6個經覆檢後，證實為陽性個案。

陳肇始及聶德權今日會見傳媒時，被問到確診比率是否與政府估算有落差，陳肇始表示，全民檢測至今第四日，確診率會一路變，現階段不作結論，但強調就算找出一個都很重要，而確診數字少仍是好現象，「唔去搵就唔知係多定少，係少的話，對未來防控措施不論是放寬會有更多分析」，以截斷隱形傳播。

聶德權：即使一個，都可以引起爆發

聶德權亦指出，找出一個隱形患者都好重要，「即使一個，都可以引起爆發」，認為全民檢測配合防疫措施，可盡早結束疫情。聶補充，從沒設定500萬人為參與目標，從來是願檢盡檢。

政府計劃延長全民檢測4日，被問到港府成本開支預算？聶德權表示，港府安排檢測中心、人員、醫護及行政，運作所需物流開支都是由特區政府負責，但目前未能提供，相信計劃完成後，會有詳細數字。

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