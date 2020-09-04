新冠肺炎｜反彈新增12宗個案　全民檢測找出4名隱形患者

新冠肺炎疫情反覆，衞生署今日（4日）公布新增12宗確診個案。政府推出的全民檢測「普及社區檢測計劃」由9月1日開始至今日共四日，衞生防護中心傳染病處主任張竹君公布，計劃共找到8個新冠肺炎的確診個案，其中4宗是新個案且沒有明顯病源，分別為#4830，#4841，#4850及#4851，他們全部都是9月1日接受採樣；其餘4宗個已確診個案，已「出院」而無傳染性。

全民檢測至9月4日，共找出8宗確診個案，當中4宗是新個案。（資料圖片 / 羅君豪）

全民檢測進行至今日已經第4日，張竹君指出計劃再找出4宗新的確診個案，全部沒有明顯病源。另計劃早前亦找到4個舊個案，他們早前確診及已出院的舊個案，病毒數值（CT value）都較低。

新增的4宗個案分別為#4840，43歲無業男子，他居住於葵青荔景華峰園，間中會到葵盛西邨；#4841為22歲女子。以上兩宗並無病徵。



有確診個案家人曾與確診患者接觸

另外#4850為67歲女子，她是退休人士，居於佐敦吳松街餘慶大廈，平時會到油麻地街市。她曾於8月22日出現低燒及肚瀉的情況，但到9月1日採樣時已經無任何病徵。

至於#4851則是住居於粉嶺華心邨的46歲女子，經追查後發現其丈夫於9月2日出現發燒，接受測試初步陽性，或會於明日列為確診個案。他是大圍交通城工業大廈任職保案，早前與#4824的61歲男子曾經因管理問題見過面，並交談約10多分鐘，當時#4824沒有戴口罩。

▼9月4日起放寬措施 部份處所仍關閉▼

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衞生防護中心傳染病處主任張竹君9月4日指，4宗經計劃找出的新個案均沒有明顯病源。（高仲明攝）

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