全民檢測｜122檢測中心延長4日　周六起可預約　19個下周一後關閉

社會新聞
撰文：
最後更新日期：

全民檢測「普及社區檢測計劃」於本周二（1日）正式展開。政府檢視過去3日社區檢測中心的運作數據和經驗及市民對檢測服務的需求後，決定延長普及社區檢測計劃4天，至下周五（11日），明日（5日）起在網上預約登記。

政府檢視現時141間社區檢測中心的使用情況後，將會安排當中19間檢測中心於下周一（7日）後停止運作。而下周二至周五，全港十八區仍然有122間社區檢測中心，為市民提供檢測服務。

普及社區檢測計劃自周二展開以來，截至今日早上11時，累計在檢測中心登記檢測人數約有521,000人。（資料圖片/羅君豪攝）

▼18區141個社區檢測中心一覽▼

+12
+12
+12

↓↓19間不會延長日期的檢測中心↓↓

累計92萬人登記

政府發言人表示，普及社區檢測計劃自周二展開以來，截至今日早上11時，累計在檢測中心登記檢測人數約有521,000人，而截至今日上午11時45分，在網上成功預約檢測人士有約922,000人。

有意到場檢測的市民，可於明日（5日）起，在網上預約登記由8日至11日新增檢測時段。發言人指，政府為了切斷2019冠狀病毒病在社區的傳播鏈，普及社區檢測計劃以「願檢盡檢」原則為市民提供一次免費病毒檢測服務，盡早識別隱形患者，達致「早識別、早隔離、早治療」。

▼袁國勇示範並比較四種檢測採樣方式優劣▼

+2
+2
+2
全民檢測｜張建宗：逾91萬人預約檢測　感謝醫療輔助隊配合計劃
全民檢測｜暫揪出6人　確診率遜預期？陳肇始：搵得一個都好重要
全民檢測｜延長計劃4天至9月11日　聶德權：為冬季爆疫預演
全民檢測｜郭家麒再指欠禁足令致浪費　陳凱欣反駁勿以錢衡量人命
全民檢測｜籲壓縮採樣至結果　在一天內出爐　梁子超：會比較理想
全民檢測｜逾88萬人預約　47萬人完成採樣　已化驗13.8萬個樣本
新冠肺炎・直播｜今增14宗確診　全民檢測計劃暫揪出4宗新個案
X
X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Internet Explorer、Microsoft Edge 或Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。