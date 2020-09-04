全民檢測｜張建宗：逾91萬人預約檢測　感謝醫療輔助隊配合計劃

政府自9月1日起推行全民檢測「普及社區檢測計劃」，公務員事務局局長聶德權今天（4日）公布，至今有52萬人接受了檢測，而政府決定延長計劃4天至9月11日，市民可於明早起預約9月8日至11日的時段作檢測。 政務司司長張建宗今早到上環體育館社區檢測中心視察運作情況，他表示，欣悉普及計劃自開展至今反應正面，自上月29日網上預約開始以來，截至今早11時，累計有約91.7萬名市民成功預約檢測。 張建宗指，醫療輔助隊為配合政府實施普及計劃，共安排200名志願隊員接受採樣訓練，每日共派出四名醫生、25名護士及30名受過相關訓練的隊員，為包括上環體育館等四個檢測中心提供服務，他向提供服務的醫療輔助隊人員表示感謝。

張建宗在醫療輔助隊總監陳漢儀及總參事黃英強陪同下到訪上環體育館社區檢測中心，他表示，醫療輔助隊除了積極參與檢測中心的工作外，亦護送接受檢疫人士往檢疫中心，並在檢疫中心支援衞生署的醫療服務，為政府在抗疫工作方面提供不可或缺的支援。

張建宗強調，檢測中心的設計和流程均按感染控制和社交距離的考慮作出適當安排，而整個檢測過程安全、快捷和方便。

他又呼籲市民踴躍參與普及計劃，強調只要越多人參與普及計劃，便越大機會找出社區內的隱性患者接受隔離治療，從而切斷傳播鏈，令社會逐步恢復社交及經濟活動，讓市民可以回復正常的生活，包括出行及旅遊等。

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