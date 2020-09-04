全民檢測｜稱歡迎延長檢測　陳恒鑌：反應漸佳因市民消化不實言論

政府自9月1日起推行全民檢測「普及社區檢測計劃」，公務員事務局局長聶德權今天（4日）表示，檢視過去三天運作經驗、數據及市民需求後，決定延長計劃4天至9月11日，不過141間檢測中心中有19間不會延長服務，即在9月8日至11日期間只有122間會提供服務。市民可於明早起預約9月8日至11日的時段作檢測。 民建聯立法會議員陳恒鑌接受《香港01》查詢時稱，對政府宣布延長檢測計劃表示歡迎，認為現時接受檢測的市民愈來愈多，不少檢測中心的預約爆滿，延長計劃可以令到更多人受惠。陳續稱，過去有醫護人員、政客以不實言論影響市民參與檢測的積極性，而現時市民開始消化這些言論，而且計劃確實能夠找到確診個案，亦有助建立市民的信心，所以檢測人數增加，又指政府可考慮再延長檢測計劃。

麥美娟表示，檢疫中心運作幾日後，市民開始明白到「唔係講到咁恐怖」，亦聽到街坊對檢測中心的運作及工序滿意的意見，認為市民對檢測多了信心。（資料圖片）

工聯會立法會議員麥美娟接受《香港01》查詢時亦指，收到不少街坊意見稱希望於下星期作檢測，認為延長計劃是有需要的。麥又表示很多市民對檢測計劃有誤解，例如「做咗冇用、會痛」，亦有人於檢測中心門外呼籲不要參與檢測計劃，認為「好多抹黑吓」。而檢疫中心運作幾日後，市民開始明白到「唔係講到咁恐怖」，亦聽到街坊對檢測中心的運作及工序滿意的意見，認為市民對檢測多了信心。

聶德權今早公布，至今接受了採樣的人次有52萬，而化驗室就完成了20萬個樣本的化驗，而現時經檢測計劃找到的患者僅有6個。陳恒鑌指現時本港每日的確診人數亦只是單位數，強調檢測計劃的重要性是找出隱形患者。麥美娟則認為，參與檢測的人數可以更多，惟「好難定（人數）目標」，又稱當疫情嚴重時，市民才會有逼切性參與，故此確診個案不多的地區比較難預約爆滿。麥又指，一位隱形帶病毒者等於一條傳播鏈，可能造成群組爆發，認為「搵得一個得一個」。