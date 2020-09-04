古諮會下周開會確認畢打行評級　上環「源吉林」唐樓擬列一級建築

古諮會將於下周四（10日）開會，將討論多個歷史建築物的擬議評級，包括曾獲反對意見的中環畢打街畢打行，獲建議評為一級歷史建築；而薄扶林沙宣道33號大宅及其車庫則擬評為二級歷史建築。 此外，古蹟辦建議為3個新項目評級，包括上環百年老店「源吉林」盒仔茶的店舖、西營盤第二街公共浴室及前身為大和堂藥行的九龍城戰前唐樓。

古諮會下周開會確認畢打行評級，擬評為一級歷史建築。（古諮會網站圖片）

古諮會指，於2009年3月通過中環畢打行、沙宣道33號大宅及車庫的擬議評級，惟3個項目的業主在公眾諮詢期間提出反對，因而未獲確認評級。不過，由於評級制度屬行政性質，不會影響有關建築物的業權、用途、管理及發展權。為彰顯歷史建築的文物價值，並令1,444幢歷史建築物名單的評級工作能完成，古蹟辦會視乎個別情況，請古諮會檢視並確認有關建築物的擬議評級。

三項目均由霍英東家族持有

中環畢打行、沙宣道33號大宅及車庫均由霍英東家族持有。獲建議評為一級歷史建築的畢打行建於1924年，樓高9層，採用新古典主義樣式的圓拱及模塑，由巴馬丹拿建築事務所設計，是當時典型的寫字樓設計。早年曾由美國品牌Abercombie&fitch租用，但於2016年退租後未有人承租。至於擬評為二級歷史建築的沙宣道33號大宅及車庫約建於1930 年，大宅的窗戶、煙囪、山牆、及車庫的拱門等，屬香港現存罕有的例子。

上環「源吉林」唐樓獲建議評為一級歷史建築。（張嘉敏攝）

上環「源吉林」擬評一級建築

古蹟辦亦建議將上環蘇杭街112號、即百年老店「源吉林」盒仔茶的店舖評為一級歷史建築。該幢唐樓為本港第一代的唐樓，有學者曾指出該建築物可能是香港現存唯一一幢狀況良好、兼以原來經營模式運作的第一代唐樓。

至於另外兩個擬議評級的新項目分別為西營盤第二街及西邊街交界第二街公共浴室，及九龍城衙前塱道24號。古蹟辦建議將西營盤公共浴室評為二級歷史建築，該建築物於1925年興建。至於九龍城衙前塱道24號唐樓則被建議評為三級歷史建築，該建築地下位置原為大和堂藥行，現改建為咖啡店。

+ 3 + 3 + 3

古蹟辦接受聯和墟聯和市場活化方案

此外，古蹟辦完成聯和墟聯和市場活化研究，認為方案從文物保育角度而言，工程建議可以接受，並對建議的緩解措施感到滿意。古蹟辦建議在正門入口簷篷進行重建工程時，應保留受影響的建築特色元素，並在技術可行的情況 下盡量在原位重置 。

根據路德會社會服務處建議，聯和市場的外牆將保持原狀，不過由於正門入口簷篷現有的臨時鋼結構是後來加建，因此會被拆卸；而正門入口簷篷則會重建，以回復原來面貌。聯和市場原有的內部矮牆間隔將會保留，展現市場原有的空間布局；而大樓東翼亦將改建為詮釋區，展示不同類型市場攤檔的布局。