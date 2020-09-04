大熊貓盈盈再食「詐糊」　海洋公園證實未有懷孕

大熊貓盈盈今年首次與雄性大熊貓樂樂自然交配，各方對其懷上港產熊貓BB再寄予厚望。海洋公園今日（4日）表示，盈盈雖然自7月中起出現食慾下降、休息時間增加及荷爾蒙水平變化等妊娠症狀，但這些妊娠症狀跡象於8月底開始逐漸減退，盈盈的荷爾蒙水平亦已回復正常，經過超聲波掃瞄及專家評估後，確定盈盈今年並未懷孕。

海洋公園確定大熊貓盈盈今年並未懷孕。（海洋公園提供）

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保育總監：大熊貓假懷孕並非罕見

海洋公園動物及保育執行總監布文傑表示，大熊貓盈盈和樂樂自九年前開始嘗試自然交配，今年4月首次成功，是牠們成長的一個重要里程，亦是在新冠肺炎疫情下令公園上下十分振奮的好消息。

他希望盈盈和樂樂在下一個繁殖季節可再度自然交配，同時公園繼續時刻秉承最高標準的動物護理，維持大熊貓的身心健康，相信盈盈和樂樂，以及「百歲熊瑞」安安亦期待於公園恢復營運後再次與牠們的「粉絲」見面。

發言人補充指，大熊貓的懷孕過程充滿變數，成年雌性大熊貓每年發情期後均有機會出現典型的妊娠症狀；然而假懷孕、母體吸收及流產等情況在大熊貓身上並非罕見。海洋公園將就未來的大熊貓保育工作繼續與中國大熊貓保護研究中心的專家緊密合作。