新冠肺炎｜網上情緣騙案增五成　中女遭「意大利商人」騙走1800萬

本港新冠肺炎疫情反覆，市民上半年長期留家避疫及在家工作，網上騙案同期期有上升趨勢。警方網絡安全及科技罪案調查科公布，本港今年首半年網騙罪案有6,414宗網騙案件，較去年同期上升一倍，損失金額15.27億元，上升16.7%。 網上情緣騙案方面，今年首6個月錄得429宗，較去年同期上升52.1%，損失金額雖有回落但仍高達1.89億元，受害人90%為女性，年齡介乎15歲至85歲。其中一名45歲女子，認識一名訛稱為意大利商人的騙徒，對方講心後講金，以不同藉口向受害人索取金錢，女方竟按騙徒指示共匯款超過1,800萬港元，與對方失聯後終報警。

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警方今年上半年錄得的單一案件最高損失，來自一宗報稱於2019年12月發生的商務層面電郵騙案，一間日本銀行位於美國的分行，被騙匯款至5個香港銀行帳戶，涉款達3.14億元，受害公司發現受騙後向警方報案。警方已凍結部分款項，暫未有人被捕。

網上情緣騙案女受害人佔九成 85歲老婦都中招

網上情緣騙案方面，今年首6個月錄得429宗，較去年同期上升52.1%，損失金額雖有回落但仍高達1.89億元，受害人90%為女性，白領佔27.5%，年齡最輕15歲少女被騙4,000元，最年長85歲老婦損失2.25萬元。

網絡安全及科技罪案調查科網絡安全組警司張天樂指出，兩者共通點都是遇到訛稱在英國工作的騙徒，分別自稱工程師及項目經理，聲稱向受害人寄出禮物，借故欺騙支付「郵寄費用」。

網上情緣騙案不斷，也成了劇集取材題目。（TVB劇集《迷網》截圖）

網戀「意大利商人」女子與騙徒失聯才醒覺

上半年涉及最高損失金額的網上情緣騙案受害人，為一名45歲女子，她於去年2月透過社交平台認識一名訛稱為意大利商人的騙徒，兩人其後發展成網上情侶關係。自2019年4月起，騙徒以不同藉口向受害人索取金錢，受害人最終按騙徒指示共匯款超過1,800萬港元。受害人直至與騙徒失去聯絡才醒覺，因而報警求助。

釣魚網站相關事件宗數增加一半

疫情影響下不少企業或政府部門都實行在家工作模式，根據香港電腦保安事故協調中心資料顯示，釣魚網站相關的事件宗數，按年增加51%，由去年上半年的1,595宗，到今年上半年增至2,416宗。

警方提醍市民提防使用個人設備的網絡安全風險：在家工作的員工如果使用個人電子設備登入公司網絡系統工作，有關機構須加強監管個人電子設備在網絡保安上的需求，員工切勿點擊可疑信息超連結，亦應使用防毒軟件程式並定期更新電子設備作業系統、應用程式及防毒軟件。

員工亦應妥善管理企業資料及帳戶密碼，以防資料外洩；進行網上會議時，須注意相關安全設定及避免非必要的資料傳送。