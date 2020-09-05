東區醫院智障男病人換約束衣時呼吸困難後死亡　已呈報死因庭

東區醫院發言人今日（‪5日）公布，一名33歲患有糖尿病及智力障礙的男病人，因在病床上掙扎，職員為穿著上肢約束帶；翌日凌晨，職員為他更換約束背心，期間他突然減少掙扎、氣促情況加劇，並出現上呼吸道阻塞的表徵，需要急救。職員發現病人舌頭腫脹並口中有血，病人之後出現脈搏停頓，醫護為他施行急救，惟他情況仍然轉差，一天後離世。 事件發生在上月29日，院方昨晚（4日）與家屬會面解釋治療情況及了解家屬的需要，延至今晚才公布，遲了一周，院方稱個案已呈報死因裁判官跟進。

東區醫院一名33歲、患有糖尿病及智力障礙的男病人離世。（資料圖片）

死者生前因肺炎入院

東區醫院公布，一名33歲患有糖尿病及智力障礙的男病人，於8月26日因肺炎、發燒及咳嗽入院。在27日黃昏時間，病房職員察覺病人不斷上落病床，曾上前了解其需要及提醒病人有跌倒的風險，但病人未能聽從勸喻，而且考慮到病人上落床的動作不算靈活，病房職員在致電病人家屬後，為病人暫時穿上上肢約束帶以保障病人安全，院方稱病人當時情緒穩定及表現合作。

至翌日‪凌晨1時15分，病人開始出現神智混亂、情緒不穩，並意圖撞向床欄，病房職員希望為病人換上安全約束背心，一般情況下病房會聯絡保安部派員提供協助。

突減少掙扎 出現上呼吸道阻塞表徵

在病房職員為病人更換安全約束背心期間，病人曾在病床上掙扎，之後職員發現病人突然減少掙扎、氣促情況加劇，並出現上呼吸道阻塞的表徵。職員隨即解除所有約束，並展開急救程序及通知家屬。在急救過程中，職員發現病人舌頭腫脹並口中有血，病人之後出現脈搏停頓，醫護人員施行心肺復甦法後，於‪凌晨3時20分將病人轉送深切治療部繼續治療。病人情況持續轉差，至29日（上周六）下午3時50分離世。個案已呈報死因裁判官跟進。

東區醫院表示，對事件十分關注，昨晚與家屬會面解釋治療情況及了解家屬的需要。醫院明白現時在緊急應變級別下探訪安排暫停，家屬期望職員會更主動向病人家屬交代病人在病房的情況和安排。院方會繼續與病人家屬保持密切溝通，為他們提供所需支援。院方亦已透過「早期事故通報系統」，向醫院管理局總辦事處通報事件，並會成立根源分析委員會，調查事件經過及作出改善建議。

專科醫生：舌頭腫脹影響呼吸可即時致命

呼吸系統專科醫生梁子超表示，病人可能因敏感或發炎而出現舌頭腫脹，而咽喉組織腫脹可阻塞呼吸，導致缺氧，有急速致命風險。他又指，由於病人患智力障礙，未必能有效與人溝通；如出現缺氧或腦部痙攣，都可能被解讀成精神混亂。

梁子超又稱，約束衣太緊容易影響長者呼吸，甚至可造成慢性呼吸衰竭；但年輕人的肺功能較好，即使約束衣緊扎著病人的胸口，病人仍可運用橫隔膜變動吸入足夠空氣，故即時致命的風險不高。他認為個別病人的情況難以一概而論，需待解剖報告找出病人的死因。