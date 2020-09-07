確診大廈食肆｜港景峯爆家庭群組　再多4家餐廳上榜包括美孚富臨

本港新冠肺炎疫情反覆，衞生防護中心周日（6日）公布，新增21宗新冠肺炎確診個案，確診數字重回雙位數，15宗是本地感染個案，當中7宗無源頭。衞生署資料顯示，新上榜的食肆有4間，分別為灣仔壹嘉「金陵會」、竹園廣場「竹園餐廳」、美孚百老匯街「富臨皇宮」、如心廣場商場1期「點一龍」。而首次上榜的大廈有5幢，包括，大角咀頌賢花園3座、東涌滿東邨滿康樓 、尖沙咀港景峯1座、小欖精神病治療中心、清水灣壁屋監獄。

▼曾有確診或疑似2019冠狀病毒病個案的大廈名單▼

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衞生署周日晚上（6日）公布最新14日內確診患者到過的大廈名單，新上榜的食肆有4間，分別為灣仔壹嘉的淮揚菜餐廳「金陵會」（編號︰4879）、竹園廣場的「竹園餐廳」（編號︰4862）、美孚百老匯街「富臨皇宮」（編號︰4874）、如心廣場商場1期「點一龍」（編號︰4874），以上餐廳以往亦沒有確診者到訪的記錄。

其他首次上榜的大廈有5幢，包括，大角咀頌賢花園3座（編號︰4861）、東涌滿東邨滿康樓 （編號︰4866）、尖沙咀港景峯1座（編號︰4867、4872、4873）、小欖精神病治療中心（編號︰4871）、清水灣壁屋監獄。

而葵涌華豐園（編號︰4863、4864）、鑽石山鳳德邨雪鳳樓（編號︰4869）、荃灣如心海景酒店暨會議中心（編號︰4874）、尖沙咀帝樂文娜公館（編號︰4870）、黃大仙竹園（南）邨貴園樓（編號︰4862），於過去14日曾有確診者居住或逗留。

此外，今日7宗無源頭個案中，有兩宗與懲教署相關。其中，54歲囚犯（編號︰4871），上月21日被送往小欖精神病治療中心，亦曾到訪過西九龍裁判法院、荔枝角收押所。而等候遣返的22歲泰籍男子（編號︰4877），在壁屋監獄服刑後，剛轉送到青山灣入境事務中心。