葵涌邨謀殺｜疫情下照顧智障子女　易壓力爆煲　張超雄倡喘息服務

周六凌晨（5日）葵涌邨發生母親勒斃智障兒的倫常悲劇！同為智障人士照顧者的立法會議員張超雄，對慘案感到難過，他指照顧者本身已面對很大壓力，尤其新冠肺炎疫情期間，不少社福服務受到影響，社區支援減少，照顧者須肩責起所有責任，有時要全天候在家照料智障子女，猶如困獸鬥。照顧者一旦情緒「爆煲」，容易鑽上牛頭尖，導致悲劇發生。 張超雄建議，照顧者如感到壓力應即時求助，應尋求「暫顧」或「暫宿」服務。另一方面，政府應考慮參考外國做法，提供「喘息服務」，資助照顧者尋找相熟的親戚或朋友做短期的照顧，以減輕照顧者的經濟及心理壓力。

被捕母親雙手受傷，黑布蒙頭送院治理。

立法會議員張超雄表示，智障人士作為被照顧者，部份本身有情緒病、精神病或抑鬱，容易發脾氣及有其他行為問題，所以照顧者照料智障人士時，或會感到相當吃力。而且新冠肺炎疫情期間，本港日間中心、地區社福服務及上門服務均受到不同程度的影響，照顧者更要肩責起所有責任及承受大量壓力，「學校停，樓下遊樂場又停，智障子女全日留係屋企，（因疫情）唔敢出去，佢哋好似困獸鬥」。

張超雄續指，疫情期間曾做過兩次有關照顧者的問卷調查，發現這段時間照顧者及被照顧者情緒尤其受到困擾，「雙方會好容易嬲，亦會做出傷害自己的行為」。張直言，社區上支援減少，倘若照顧者的家庭出現失業、開工不足或其他問題，內外交困下，若找不到適合人士求助，照顧者情緒可能會「爆煲」。當他們看不到出路及鑽上牛頭尖，便會導致悲劇發生。

智障人士即使入住院舍 每星期均可回家短住

是次悲劇會否因智障兒子由院舍回家，導致照顧者情緒爆煲？張超雄坦言難以判斷，因為智障人士即使在院舍居住期間，每星期都有兩三天可回家與家人同住。他舉例，不少智障人士會於星期五下午離開院舍，回家短住兩三日，最遲於星期日下午或星期一上午重返院舍，此舉可讓智障人士與家人相處，維繫感情。張指，現時未清楚涉事家庭的背景，因此難以判斷涉案母親是否因照顧問題承受壓力而釀成悲劇。

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照顧者「爆煲」前或有先兆 家人應及時處理

張超雄續指，照顧者情緒「爆煲」之前，其實往往有些徵兆，例如照顧者可能不經意透露「自己搞唔掂」，「想殺死佢」或者「不如佢死咗好過」等消極言論，此時家人應要及時處理及求助。

政府應提供「喘息服務」 減輕照顧者壓力

張超雄建議，照顧者如感到壓力應即時求助，以及尋求暫顧或暫宿服務，如向社福中心要求暫托半日的服務，以便冷靜情緒及休息。張表示，政府亦可考慮參考外國政府為照顧者提供「喘息服務」。他指自己早年在美國加州居住時，亦曾受惠於此服務。

他指計劃可由照顧者自行尋找相熟的親戚或朋友幫忙，對被照顧者做短期的照顧，每星期數至十多小時不等，讓照顧者獲得休息時間，而政府則會向相關人士提供報酬，此舉可減輕照顧者的經濟及心理壓力。