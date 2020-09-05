葵涌邨謀殺｜21歲男死者由智障人士院舍回家　遭母以膠袋綁繩勒斃

葵涌邨映葵樓發生倫常慘案，母親勒斃智障兒子後被捕！案發在今日（5日）凌晨3時許，一名46歲女子於寓所內，以垃圾膠袋或膠枱布綁成繩狀物，用來勒斃近日由智障人士院舍回家的21歲長子，兇手殺子後企圖自殺。警方接獲報案趕抵現場，將兇手拘捕及送院治理，目前仍在調查其殺人動機。 據了解，死者生前曾入住智障人士寄宿院舍，近日返回葵涌邨映葵樓單位與家人同住，而該個家庭正申請其他院舍，曾因瑣事向區議員求助。今早案發單位仍封鎖，大批探員上門調查，男死者遺體由仵工移放殮房。

被捕母親雙手受傷，黑布蒙頭送院治理。

垃圾膠袋或膠枱布綁繩狀物體 勒斃長子

葵青警區助理指揮官（刑事）林志源表示，今日（5日）凌晨約3時，警方接獲報案指，葵涌邨映葵樓一個單位有人暈倒。救護員到場發現，單位內一名年輕男子死亡，警方將案件列謀殺及企圖自殺案。案中的21歲死者遭其46歲母親謀殺，初步相信兇徒以垃圾膠袋或膠枱布，綁長成一條繩狀物體，再將兒子勒斃。

母殺子後企圖自殺 雙手受傷

案發時該個家庭一家五口均在屋內，包括死者、涉嫌謀殺的母親、死者父親及一對13歲的龍鳳胎弟妹。林志源續指，單位內發現少量血迹，相信母親殺子後曾經企圖自殺，她雙手受傷，被捕後送院治理。據警方調查，死者為智障人士，近日由院舍回家，而被捕母親則為家庭主婦，主要負責照顧家人。警方澄清現時未有證據顯示死者生前曾被餵藥迷暈、但會調查案發時是否有家庭成員目擊事件。另外母親殺人動機等原因仍有待調查，據知涉案家庭沒有家暴紀錄。

葵青區議員梁錦威表示，案發單位約一年前曾就瑣事向議員辦事處求助，惟不涉及家暴、經濟及照顧智障人士等問題。凌晨時份，梁錦威曾到現場了解事件，惟未能接觸戶主，他已聯絡社署，表示關注一對13歲龍鳳胎的安全，而社署將會安排社工跟進事件。