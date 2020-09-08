新冠肺炎・9.8｜增6宗確診第三波疫情以來新低　限聚令周五起放寬

本港新冠肺炎疫情持續，衞生防護中心今日（8日）公布新增6宗個案，是第三波疫情爆發以來最低，累計個案增至4896宗。新個案中，外地輸入及本地感染個案各佔3宗，本地感染個案中，有2宗與大圍交通城大廈群組相關，包括一名大廈清潔工；另一宗感染源頭不明個案，事主是居於屯門的家庭主婦。今日初步確診在 10宗以下。 周五（11日）起放寬限聚令至4人，食肆上限放寬至4人一枱，重開室內外運動場。康文署周五重開戶外大部設施，惟足球場、籃球場、泳池及沙灘等續關閉，室內設施則在下周四（18日）重開。

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確診住所｜大圍交通城清潔工住隆亨邨 另2人居屯門兩屋邨

【22:55】衞生署今日公布新增6宗新冠肺炎確診個案，當中3宗為本地個案，患者分別住在大圍隆亨邨慧心樓、屯門富泰邨美泰樓及安定邨定康樓高座。其中一名確診婦人曾走訪愛定商場、仁愛街市及友愛街市。

新冠肺炎｜直擊大圍交通城 22食品廠與車房工廠混雜 食物放通道

【22:25】本港新冠肺炎疫情持續，大圍交通城大廈爆發群組，累計10染疫。《香港01》記者今日（8日）再到交通城視察，現場儼如一個巨型停車場，超過四成商舖經營汽車維修公司，另有22個單位為製造涼粉、伊麵的食品製造廠，分布在各層，與車房混雜營業，其餘為機電、五金、裝修工程公司。

現場所見，有食品廠將麵粉、食品原材料擺放廠外及汽車通道，與汽車用偈油、廢氣油為鄰，衛生環境令人憂慮。

新冠肺炎｜一文看清康文署重開設施安排 足球場籃球場泳灘續關閉

【21:20】康樂及文化事務署宣布因應2019冠狀病毒病的最新情況，部分康樂場地將分階段於本周五（11日）起陸續重新開放；部分博物館、表演場地及公共圖書館將於下周一（14日）十四日起陸續重開。



本周五起重開的戶外康樂設施：極限運動場、滑板場、滾軸溜冰場、模型車場、模型船池、單車設施、戶外羽毛球場、戶外乒乓球枱、健身設施、卵石徑、屯門康樂體育中心戶外運動攀登牆及繩網陣，以及運動場（用作田徑訓練）。



下周四（17日）重開的室內康樂設施：體育館主場（只限羽毛球場）、壁球場、乒乓球室／枱、草地滾球場、高爾夫球發球道、網球場、香港單車館單車賽道、室內緩跑徑、舞蹈室／活動室、健身室、英式／美式桌球枱、體操訓練場、運動攀登設施、北河街體育館的搏擊中心、鯉魚門體育館的散手訓練場，以及體育館內的自修角、水上活動中心。

繼續暫停開放：隊際活動場地如足球場及籃球場、兒童遊樂設施、燒烤爐、公眾游泳池及泳灘等。

▼9月11日起重開及繼續限制措施一覽▼

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全民檢測｜7萬人未網上預約直接到檢測中心 累計131萬人完成採樣

【21:08】政府公布由今日早上8時至晚上9時，共有約113,000名市民經普及社區檢測計劃在全港各社區檢測中心登記採樣作2019冠狀病毒病檢測。自9月1日開展以來，累計合共有約131萬人在檢測中心登記檢測。截至今晚8時，普及計劃已經累計完成約103萬個樣本的2019冠狀病毒病核酸檢測。

自8月29日網上預約開始以來，截至今日晚上8時，累計有約124萬名市民成功預約檢測。



當局至今共接獲240宗個案指個人資料被他人用於登記預約。經了解後，其中134宗個案懷疑涉及盜用他人的個人資料，經已轉交警方處理。

全民檢測｜122檢測中心延至周五 不懂用電腦80歲婆婆終成功採樣

【20:20】全民檢測「普及社區檢測計劃」踏進第8日，在141個檢測中心當中，有122個今起延長服務多四日至本周五（11日）。在今日沙田源禾路體育館檢測中心，有到場檢測的市民指，今日途經體育館時，發現仍可即時登記，故此一試；一名年過80歲的婆婆因不懂得用電腦登記，連日來被檢測中心門外職員拒絕多次，終在兒子協助登記後，今日成功到中心採樣。

政府發言人表示，截至今午5時45分，共有123.5萬名市民在網上預約全民檢測。

旅遊氣泡｜旅遊業界：日本或先重開呢兩處 今年唔使諗搭飛機旅行

【19:34】受新型冠狀病毒肺炎疫情影響，港人無法到外地旅遊多月，港府今日（8日）公布正就「旅遊氣泡」初步接觸11個國家（包括日本、泰國、德國、法國等）。當局強調實行時須分階段及有一定限制，而港人出行前或須先完成檢測，到埗後要覆檢。

旅遊業界認為開放旅遊國家數目「無得貪心」，因業界生意已停頓多月，「唔好話一、兩個國家，半個都願！」縱橫遊常務董事袁振寧透露，曾與日本旅遊業界溝通，當地業界反應負面，消息指或會先開放沖繩及九州等地作旅遊，全國開放則「一定未諗」。他又認為，由於建立類似「健康碼」系統十分漫長，港人「今年都唔使諗搭飛機去旅行」。

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六合彩9月24日恢復攪珠 暫減至一周一次 投注站無得買彩票

【19:06】受新冠肺炎疫情影響，馬會自2月起暫信六合彩攪珠，市民暫無機會發橫財夢。不過機會返來了，馬會今晚（8日）宣布將於9月24日恢復六合彩攪珠。但因疫情關係，初期六合彩只會先一周一攪珠，主要在星期四晚進行，投注站不售彩票，只可經電話或網上投注，以避免顧客聚集場外投注處購買六合彩，因而造成的公共衞生風險。

頭獎一注獨中可獲800萬元，而據了解，今年將不設中秋金多寶。

六合彩預計將於9月24日恢復攪珠。（資料圖片 / 鄧倩螢攝）

限聚令｜食肆料放寬措施助生意升一、兩成 市民：唔使再分枱坐

【18:53】本港新冠肺炎疫情似有放緩趨勢，政府今日（8日）宣布新一輪最新防疫措施，在本周五（9月11日）起，食肆每枱客人上限由2人放寬至4人。有食肆負責人表明歡迎放寬措施，「4個人肯定好過2個人」，相信吸引更多家庭會外出食飯，生意有望回升一、兩成，冀政府未來逐步放寬規定。有一家四口感到高興，「唔使再分開兩枱坐」，期待稍後外出打邊爐、飲茶。

新冠肺炎｜許樹昌：食肆4人一枱風險不高 倘爆疫或再收緊人數

【18:33】本港新冠肺炎疫情有回落趨勢，政府今日宣布將於周五（11日）放寬防疫措施，限聚令由2人放寬至4人，而食肆亦能放寬至4人一枱。政府抗疫督導委員會專家顧問、中文大學呼吸系統科講座教授許樹昌認為，4人堂食的風險不高，加上餐廳只能營業至晚上10時，食客無法「攤太長時間」用餐，亦減低了傳播風險。他又稱，估計政府會「漸進式逐啲放寬」堂食人數；一旦有食肆出現大型爆發，則或再次收緊人數限制。

【18:10】政府發言人表示，截至今午5時45分，共有123.5萬名市民在網上預約全民檢測。

口罩肺炎｜城大研發石墨烯口罩 病毒黏上10分鐘後失去活性

【17:30】一般外科口罩並不抗菌，口罩上細菌和病毒可存活多個小時，或有二次感染的風險。香港城市大學團隊研發出嶄新技術，以低成本快速製造抗菌的石墨烯口罩。石墨烯口罩經過兩種人類冠狀病毒的初步測試，在陽光照射下，石墨烯可令全部病毒在十分鐘後失去活性，口罩將進行新冠病毒測試，預料日後可生產成即棄口罩和可重用口罩，對抗疫情。

新冠肺炎｜今增6宗 張竹君指數字未保持下降 疑假陽性男子出院

【17:25】衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君指，早前確診曾羈留於青山灣入境事務中心的泰籍男子個案，經警方協助調查後，該患者在7月中，曾經與另一名確診患者見面及食飯，相信他可能因此而受到感染。在兩人見面後約兩星期，該泰籍患者被送往荔枝角收柙所，張認為他可能是隱性傳播者，因為當時沒有病徵。

對於今日確診宗數屬低位，張竹君形容，數字每日會有輕微波動，希望新增確診數未一直保持下降，但直言確診個案間中有機會上升。

港府力推的「全民檢測」，一名44歲男子接受檢測後初步確診，惟事主入院後先後接受鼻咽、痰液及血清測試後，結果均呈陰性，疑現「假陽性」。醫管局總行政經理（質素及標準）劉家獻指，專家評估及與衞生防護中心商討後，已批准該男士出院，另會安排該男士會在3星期後接受血清抗體測試。而暫時未發現同類情況。張竹君指，化驗上無法確定有關個案是否「假陽性」。

本港新增6宗個案是第3波疫情最低，張竹君指，一日半日數字雖偏低，難總結整個疫情的情況。（羅君豪攝）

【16:47】醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻表示︰

截至今早9時，過去24小時醫管局系統呈報19宗個案，另有1名確診者離世，事主是編號#2404的90歲男士，今早8時57分於那打素醫院離世，累計死亡人數增至99人。同時，有19名確診病人康復出院，累計4543名病人康復出院。目前仍有220名病人分別在醫管局19間醫院及亞博社區治療設施留醫，21人情況危殆、11人情況嚴重、188人情況穩定。至於負壓病床數目為1209張，使用率47%；負壓病房數目678間，使用率60%。

新冠肺炎｜今增6宗確診僅3宗本地創第三波新低 2人全民檢測找出

【16:40】衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示︰

截至今日凌晨零時，過去24小時新增6宗確診個案，個案編號由#4891至#4896。新增個案有3宗為輸入個案，#4891為烏克蘭海員、#4895及#4896則由菲律賓到港。

至於3宗本地感染個案，有2宗為大圍交通城大廈相關個案，#4892是大廈的清潔工，負責清洗整幢大廈工作，9月6日入檢疫中心後取樣本確診，並無病徵；至於#4893病人，則是早前大廈相關確診者#4890及#4889的非同住家人，患者家人未確診前，曾到過大窩口體育館做全民檢測。

新確診的#4894號患者，是透過全民檢測發現，感染源頭不明。事主是居於屯門安定邨定康樓的家庭主婦，於9月5日在兆麟社區會堂取樣，並無病徵。事主平時會到屯門置樂街市、友愛街市及安定商場。

全民檢測｜教育局致函官校 促校方盡快向家長發信呼籲積極參與

【16:40】全港中小學及幼稚園於本月23日起分批恢復面授，教育局局長楊潤雄早前曾發信及在社交平台，多次呼籲師生及家長參與普及社區檢測計劃（全民檢測）。局方昨日再「落力推銷」，向官立中小學校長發信，並附上家長信的樣本，希望學校盡快致函各家長，呼籲學生、家長及其家人積極參加普及檢測，以保障學校全體師生的健康。

全民檢測｜雷鼎鳴倡提供「着數」增參與：可優先注射疫苗及派錢

【16:16】新冠肺炎疫情近日放緩，政府今日再宣布周五（11日）起放寬檢疫措施，飲食界立法會議員張宇人今日在一個論壇上指出，早於兩周前政府就應將食肆每桌人數放寬至4人，｢無專家講到每枱2人同4人嘅分別｣，一直不理解為何禁止晚市，之前全面禁堂食亦沒有理據。

身處美國的科大經濟學系榮休教授雷鼎鳴在會上則認為政府需增加誘因，吸引市民參與全民檢測，以盡快切斷隱形傳播鏈。他指現時政府的策略有誤，建議提供「着數」，如下次檢測計劃參加者可率先接種新冠病毒肺炎疫苗，「如果仲有錢派，就呢啲人先有」。

民眾聯席今日（8日）舉行「全民檢測、重啟經濟」記者會，雷鼎鳴於美國透過視像參與。（張浩維攝）

▼大圍交通城大廈出現小型爆發 政府安排大廈人員檢測▼

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新冠肺炎｜10.1國慶撞正中秋節 消息︰港鐵擬提供通宵列車服務

【15:22】本港新冠肺炎疫情有所緩和，今年中秋節撞正10月1日國慶。《香港01》接獲消息，港鐵日前已發出內部電郵，向員工透露今年中秋夜會如常提供通宵列車服務，並公布當日員工穿梭巴士相關安排。惟據了解，相關安排尚未「最後拍板」，或存在變數，港鐵仍需視乎未來疫情發展等因素，決定中秋當晚是否提供通宵車。

不過疫情關係，今年中秋夜或較往年失色，港府早前已宣布取消10月1日於維港舉行的國慶煙花滙演，而「大坑舞火龍」活動亦已取消。至於中秋節綵燈會能否舉行，民政事務局局長徐英偉今日出席記者會時稱，須視乎最新疫情發展，適時將公布決定。

新冠肺炎｜大圍交通城職員狂消毒改行樓梯 六樓有食肆紙盒

【13:45】本港新冠肺炎疫情未平，當中大圍交通城群組再擴大，昨日(7日)公布增添一名保安員、一名地下管理處人士，以及患者的家人確診，該大廈至今累計有9名患者有關連。《香港01》記者今日（8日）早上再到現場視察，陸續有在交通城工作的市民到地下放置樣本的紙箱交還膠樽，有低層商戶表示感到擔心，現時改行樓梯上落，減少使用升降機以減低風險；亦有商戶表示得知道情況後，加強車房消毒，尤其廁所位置，用盡任何方法清潔，「已經時刻清潔，漂白水、甚至天拿水都倒埋落去，我唔係驚，驚屋企人有事啫。」而當中不少人表示，本來已過做「全民檢測」，得知道大廈出事後，「我驚就再做多次，屋企人本身唔做都走去做。」

限聚令周五起放寬至4人 迪士尼樂園及海洋公園有望9月18日重開

新冠肺炎｜港府與11國商旅遊氣泡 港人或有望赴日泰德法等國旅遊

全民檢測｜被借用體育館可如期周五重開？徐英偉：視乎檢測使用率

新冠肺炎・圖輯｜限聚令放寬至4人 重開及仍關閉處所及措施一覽

【13:20】民政事務局局長徐英偉：舞台演出將會重開給予排練，但未能重開設觀眾。圖書館、博物館將重開，但太空館、科學館多解除，未能重開。溜冰場可重開小組訓練，限4人一組。浴室、波波池等，未能重開。

部份體育館被徵用作全民檢測的採樣中心，重開時間要看檢測會否延長至最多14日，以及完成檢測後消毒的情況，約兩日後可重開。

【13:13】商務及經濟發展局局長邱騰華：若疫情好轉，希望9月18日主題公園、會展業可以撤銷社交距離限制，用預告方式，讓業界有及早準備和安排。主題公園將要預先登記。

6月中與11個國家討論旅遊氣泡，5至6個有興趣，兩個國家已經討論，即日本和泰國；有興趣的包括德國、法國，德國將代表歐盟商討；澳洲、新西蘭對相關有興趣，但兩國需先商討澳紐旅行氣泡。旅遊氣泡或限出行前檢測，到埗複檢、限指定旅遊點等，個別國家或地區要求商務客先行。

旅行氣泡要兩地疫情受控相近對等，取代長時間隔離要有制度，出行前要先做互相認可的檢測，到埗時複檢。有無額外保險限制，各地可以再提出，如限制城市、限額等。

港府聯絡的11國，包括日本、泰國、韓國、澳洲、新西蘭、德國、法國、瑞士、越南、馬來西亞、新加坡。

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【13:01】食物及衞生局局長陳肇始：限聚令放寬至4人，食肆放寬至4人一枱，重開上一階段未能重開的運動處所，以保障身心健康，強健體魄，重開娛樂場所，包括遊戲機中心、遊樂場所包括表演場所、 公眾娛樂場所、麻雀天九耍樂及運動場所，9月11日開始生效。公眾場所口罩令繼續延長7日。

浴室、派對房間、泳池、卡拉OK、酒吧繼續維持關閉。陳肇始說，要看疫情有無反覆，將可在下一階段放寬。

▼直擊疫廈大圍交通城 廁所噁心 食品廠河粉放通道▼

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新冠肺炎｜救世軍隆亨長者之家90歲男院友不治 港累計99人病逝

【12:25】大埔那打素醫院一名90歲男病人（個案編號：2404）於今早離世。病人有長期病患，居於安老院舍，經檢測後確診，7月23日入住威爾斯親王醫院接受治療，並於7月30日轉送雅麗氏何妙齡那打素醫院繼續留醫。病人其後情況轉差，延至今日上午8時57分離世。至今本港共99名感染新冠病毒的病人逝世。

全民檢測｜延長計劃首天 許正宇到大會堂社區檢測中心視察

【12:14】政府在9月1日展開社區普及檢測計劃，早前宣布延長計劃四天，直至9月11日。財經事務及庫務局局長許正宇今日到訪位於大會堂的社區檢測中心，了解中心在計劃延長運作首天的情況，又呼籲市民把握機會參加檢測。

▼袁國勇示範並比較四種檢測採樣方式優劣▼

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【12:06】食物及衞生局局長陳肇始、商務及經濟發展局局長邱騰華、民政事務局局長徐英偉，將於下午1時見傳媒。

【12:00】消息指，周五起將放寬防疫限制，限聚令由2人變4人，食肆放寬4人一枱，並重開所有室內外運動場所。

▼9月4日起放寬措施 部份處所仍關閉▼

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【11:30】消息指，今日新增6宗確診個案。

新冠肺炎｜嬰幼兒持續36天驗出病毒 免疫系統未成熟易成隱形患者

【10:54】中大醫學院日前宣布，於全球率先證實沒有腸胃不適的新冠肺炎患者，即使康復後其呼吸道樣本偵測不到新型冠狀病毒，但糞便仍發現活躍的病毒，且腸道內的病毒仍具傳染性，尤其是嬰幼兒。

中大醫學院院長陳家亮今日接受商台節目訪問解釋，嬰幼兒受感染後大多不會出現病徵、屬隱形患者，因他們的免疫系統發展尚未成熟，故對外來病毒入侵不會出現明顯徵狀，呼籲照顧嬰幼兒的人士須特別注意個人衛生、勤洗手。陳又建議，本港學生即將恢復面授課程，可先分別高風險群組的學生接受檢測，以截斷傳播鏈。

▼18區141個社區檢測中心一覽▼

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全民檢測｜121.3萬人登記 119.7萬人成功採樣 1154重複檢測

【08:30】公務員事務局局長聶德權指，截至今早8時有121.3萬人成功登記預約檢測，當中已有119.7萬成功採樣，有1154宗重複檢測。他說整個計劃「點都唔會超過14日」。另外，當局接獲224宗個案稱個人資料被他人使用，涉126宗懷疑涉及盜用他人資料，已交由警方處理。

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新冠肺炎｜大圍交通城小型爆發 梁子超恐變慈雲山 倡七日一檢測

【08:15】本港昨新增11宗新冠病毒確診個案，當中10宗是本地感染，有一半涉及大圍交通城大廈。呼吸系統專科醫生梁子超表示，該商場人流密集，空氣未必非常流通，不同人共用設施，屬高風險地方，即使大部份人做好個人衛生，但由於工作人員接觸不同的客人，只要有一人感染，有機會將病毒傳播予家人，以至擴大到社區，若太遲介入，有機會演變成慈雲山的情況。

▼19間不會延長日期的檢測中心▼

昨日總覽：新冠肺炎．9.7｜新增11宗連續兩日雙位數 大圍交通城群組達9宗

新冠肺炎｜直擊疫廈大圍交通城 廁所噁心 食品廠河粉放通道

全民檢測｜找出16名隱性患者 初確診男子複檢呈陰性疑首宗假陽性

新冠肺炎｜增11宗確診 大圍交通城大廈爆疫逾30人隔離

新冠肺炎｜大坑舞火龍今年取消 源起為驅散瘟疫

新冠肺炎｜荃灣區新增5名住戶確診 有患者曾到九龍城金鳳大餐廳

【00:00】本港新冠肺炎疫情反覆，衞生署今日公布昨日錄得新增11宗確診個案，住址分布在九龍及新界各區。荃灣區新增五名住戶確診，大窩口邨富邦樓有一家三口確診，其中一名59歲男患者在大圍交通城大廈上班。另外，荃灣石圍角邨石蘭樓、沙田新翠邨新芳樓、藍田康柏苑祥柏閣及彩虹邨錦雲樓均有住戶確診。

餐廳方面，有患者曾光顧鋸扒出名的九龍城金鳳大餐廳、晴朗商場麥當勞，以及牛頭角安基商場嘉豪酒家。

全民檢測｜預約及完成採樣均為119.7萬人 政府解釋有「第三者」

全民檢測｜19間檢測中心明起停用 有學童趕到東頭社區會堂採樣

全民檢測｜林鄭月娥視察檢測中心籲參與採樣 圍觀市民讚「靚女」

全民檢測｜陳肇始視察駱克道體育館社區檢測中心 為醫護人員打氣

▼預約全民檢測 五個步驟如下▼

▼復課指引▼