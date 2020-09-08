新冠肺炎｜大圍交通城職員狂消毒改行樓梯　六樓有食肆紙盒

本港新冠肺炎疫情未平，當中大圍交通城群組再擴大，昨日(7日)公布增添一名保安員、一名地下管理處人士，以及患者的家人確診，該大廈至今累計有9名患者有關連。《香港01》記者今日（8日）早上再到現場視察，陸續有在交通城工作的市民到地下放置樣本的紙箱交還膠樽，有低層商戶表示感到擔心，現時改行樓梯上落，減少使用升降機以減低風險；亦有商戶表示得知道情況後，加強車房消毒，尤其廁所位置，用盡任何方法清潔，「已經時刻清潔，漂白水、甚至天拿水都倒埋落去，我唔係驚，驚屋企人有事啫。」而當中不少人表示，本來已過做「全民檢測」，得知道大廈出事後，「我驚就再做多次，屋企人本身唔做都走去做。」 此外，出現確診者的樓層今日全部暫停營業，當中的一間食品公司門外，放滿外有大量河粉、油麵等食物，旁邊卻放着漂白水、梘液及車用偈油等，衛生環境一般，而當中有一個寫着「越棧」的紙箱，未知是否與有關公司有所關連。

大圍交通城有多人確診，９月８日陸續有在上址工作的市民交還檢測樣本樽。（歐嘉樂攝）

大圍交通城群組再擴大，昨日(7日)公布增添一名保安員、一名地下管理處人士，以及患者的家人確診，該大廈至今累計有9名患者有關連。大廈管理處外有大批衞生署送來的樣本瓶，目前有大約700個樣本瓶予各業戶，要求於今日及明日10時前送交予管理處收集，大廈保安員不是在停車場更亭噴消毒酒精，得知有記者拍攝，亦好心提醒，「影相唔係緊要，但係你哋真係要小心，啲膠袋都有危險。」，大廈升降機內亦貼有鼓勵用戶進行「全民檢測」告示。

已經不停咁用消毒液，又洗手

於大廈一樓工作的王太坦言，身邊有出現確診者已經在所難免，「唔係呢個中，就係嗰個中，冇得擔心太多，驚就唔係驚，但係就會check，費事屋企人擔心。」問她有否加強防範時，她說，「我已經不停咁用消毒液，又洗手，而家知道出事，升降機都費事搭，都唔知嗰個人有冇用過。」但坦言不會因而暫時休假回家暫避，「唔驚得幾多，成街都會有菌，冇可能斬腳趾避沙蟲。」

於五樓車房工作的彭先生説，今日全公司職員交還樣本之後，再做清潔，明日起會休假一星期，回家「暫避」等候檢測結果，他坦言早前得悉有保安員確診之後，大家亦顯得有點擔心，加強環境衛生，「已經不停咁周圍抹下，尤其是廁所，不停倒漂白水落去，連天拿水都倒埋落去，已經做到就做。」又指早前未曾到過、考慮過到政府提供的「全民檢測」，但得知道有人確診之後，感到擔心，昨日終與跟太太、子女等一同去做檢測，「我仔細老婆嫩，細仔都係18歲，呢度交完樣本，一陣再做檢測，最緊要大家身體健康，我都驚傳染佢哋啫。」但認為難以估計為何會受到感染，不能過於指責或擔心。

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亦有大廈職員「全副武裝」戴上面罩、口罩、膠手套及手持消毒液到地下停車場繳交樣本，記者訪問他時，他亦顯得有點擔心，「依家好危險，我同你要有1.5米距離。」他續説，「（林鄭月娥）佢都使咗我哋咁多錢，我梗係要去做全民檢測再去交樣本做檢測啦，市民啲錢都畀咗佢啦，啲錢都用咗啦，係政府嘅我都會去做！」

記者再到「重災區」6樓視察，數間車房及「金發食品有限公司」已落閘 ，食品公司門外放置多箱河粉、伊麵、麵粉、生果紙箱等製品。而相信是同一公司所使用的漂白水、洗潔精等用品，與食物一同擺放，附近則放有其他車用偈油等，現場亦滿是黑色油污，衛生環境相當一般。此外，現場擺放的食物紙盒當中，其中一個寫上「越棧」的紙皮箱，未知有關的食品供應公司有何關聯，《香港01》已向「越棧」查詢，有待回覆。

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