新冠肺炎｜直擊大圍交通城　22食品廠與車房工廠混雜　食物放通道

本港新冠肺炎疫情持續，大圍交通城大廈爆發群組，累計10染疫。《香港01》記者今日（8日）再到交通城視察，現場儼如一個巨型停車場，超過四成商舖經營汽車維修公司，另有22個單位為製造涼粉、伊麵的食品製造廠，分布在各層，與車房混雜營業，其餘為機電、五金、裝修工程公司。 現場所見，有食品廠將麵粉、食品原材料擺放廠外及汽車通道，與汽車用偈油、廢氣油為鄰，衛生環境令人憂慮。《香港01》正向食環署查詢。

大圍交通城有54間車房及22間食品廠。（歐嘉樂攝）

逾130個單位：車房位54間 食品廠有22間

出現小規模感染群組的大圍交通城，樓高9層，每層有15個單位，主要為經營車房為主，內部設計、裝修亦跟停車場相似，大廈有逾130個單位，超過54個單位用作汽車維修，當中亦有22個單位經營食品製造廠、食品貨廠及餐廳，大部份為有牌製造廠。

「重災區」6樓有一間「金發麵粉廠」，今日未有營業，但門外包括車房旁邊、地下仍放有大量河粉、伊麵等食品及麵粉原材料未有人處理，當中有一個寫上「越棧」的紙箱，未知是否與有關公司有牽連。由於同層有四個單位有人確診，衞生署相信有人傳人情況，已安排同層人員入住檢疫中心。

大圍交通城有食品廠與車房混雜，食品擺放一地。（梁煥敏攝）

食品原材料與偈油、廢氣油為鄰

大廈內最少有8個樓層，有經營食品有關的工場及餐廳，當中大廈二樓至五樓，分別有一至兩個單位分別為食品製造廠，大部份為粉麵製品，如伊麵、河粉，當中亦懷疑有製作腸粉，雖然大部份獲得食環署牌照，但記者發現，有工廠的職員穿梭經過車房左右位置方會到店內工作，而麵粉、食品原材料擺放的地方，與汽車用偈油、廢氣油為鄰，衛生環境令人憂慮。

以五樓一麵粉廠為例，職員將大部份食材擺房到車輛必經的通道，大廈管理處亦於當眼處張貼告示，命用戶移走，但似乎未有理會；有關公司「中門大開」，清楚可見店內有職員在製造食物，未見有任何膠簾等遮掩，但門外放滿製成食品，不足一米外就是一所車房，並放有正待修理的名貴房車。

運送膠箱貼有各區地點

另外，記者到三樓的一個食物工場外見到，有職員於場內製造河粉食品，而另一單位外放有大量等待運到不同餐廳的食品膠箱，上面貼有不同地點的貼紙，地點分布港九各區，而其他原材料亦放滿店外，與車房用品為鄰。

當中有車房職員向記者表示，詳情不願多談，但的確有不少食品要運到港九多區，「我哋咁近就費事講，唔理到，但的確唔係太好，我哋呢度人人都知。」

大圍交通城內一間工廠食堂，由9月8日起停業7日。（梁煥敏攝）