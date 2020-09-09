新冠肺炎・9.9｜全民檢測累計142萬人完成採樣　新患者住所曝光

本港新冠肺炎疫情有所緩和，衞生防護中心今日（9日）公布單日新增6宗個案，當中1宗為輸入個案、5宗為本地個案，累計增至4,902宗，已是連續第2天確診數字維持個位數。大圍交通城大廈群組再增2確診，兩患者家人分別為大廈保安及於大廈工作人士。全民檢測計劃亦發現2宗康復病人「復陽」個案，估計是體內仍有殘餘病毒。另外，本港半日大約有10多宗初步確診個案。 限聚令、食肆限座令將由本周五（11日）放寬至四人，多個處所重開。全民檢測其中57間中心，將延長至9月14日。

新冠肺炎｜食環署派員巡查大圍交通城 銷毀金發粉麵廠門外食品

【22:25】本港新冠肺炎疫情未止，大圍交通城近日出現小型爆發，員工連同家人增至最少13人染疫。工廈內除了有數十間維修車房，亦有約十間粉麵製造廠，有工場將成品放置在門外走廠，與車房物品為鄰。食物環境衞生署今日表示，已派員巡查位於大廈的所有食物業處所；6樓有四間廠房商戶確診，位於同層的 「金發粉麵廠」及「金發」正暫停營業，以進行內部清潔及消毒，其員工須接受檢疫，署方已銷毀被遺棄在門外多日的食品。

【22:00】特首林鄭月娥今日傍晚與公務員事務局局長聶德權、食物及衞生局局長陳肇始教授和政制及內地事務局局長曾國衞，到訪設於中西區中山紀念公園體育館的臨時氣膜實驗室，了解實驗室的運作情況，當局指他們並為工作人員打氣。



是次探訪並無安排傳媒採訪，政府新聞處在晚上才發文及提供相片。當局指林鄭月娥聽取負責實驗室運作的華昇診斷中心董事長胡定旭，介紹人手安排和工作流程，亦聽取物流及供應鏈多元技術研發中心行政總裁黃廣揚介紹如何運用科技理順物流安排，確保樣本每日從社區檢測中心安全和準時送抵實驗室。

林鄭月娥其後與在實驗室工作的內地核酸檢測支援隊成員見面，為他們打氣。林鄭月娥說：「參與普及社區檢測計劃的市民都十分滿意計劃的安排。除了在社區檢測站的醫護及工作人員外，在實驗室的檢測人員，特別是內地核酸檢測支援隊成員，以及負責物流的人員，都是幕後功臣。他們日以繼夜、不辭勞苦地工作，確保市民可在採樣後最短時間內得知檢測結果，我代表市民向他們致謝。」

全民檢測｜累計142萬人完成採樣 至少15萬人無預約下到檢測中心

【21:55】政府公布，由今日早上8時至晚上8時，共有約113,000名市民經普及社區檢測計劃在全港各社區檢測中心登記採樣。自9月1日開展以來，累計合共有約142.3萬人在檢測中心登記檢測。自8月29日網上預約開始以來，截至今晚8時，累計有約127.3萬名市民成功預約檢測。



當局指，至今共接獲257宗個案指個人資料被他人用於登記預約。經了解後，其中143宗個案懷疑涉及盜用他人的個人資料，經已轉交警方處理。

確診大廈食肆｜四屋邨上榜 經全民檢測確診漢曾到屯門市廣場

【21:50】本港新冠肺炎疫情放緩，今日新增6宗確診個案，當中5宗為本地個案。衞生防護中心資料顯示，沙田新翠邨、大圍隆亨邨及秀茂坪南邨再添住戶確診；屯門山景邨一名男住戶經全民檢測確診，曾到訪偉昌工業中心農家好廚，以及屯門市廣場1期名點屋。

新冠肺炎｜港大與內地研發可鼻噴式疫苗 已獲批准臨床實驗

【20:14】香港大學醫學院微生物學系新發傳染病國家重點實驗室宣布，與廈門大學、北京萬泰生物研發的流感病毒載體新冠疫苗，已獲國家藥品監督管理局批准，展開臨床實驗。港大表示，這是目前唯一進入臨床實驗的鼻噴式新冠肺炎疫苗。

疫苗可以是噴鼻式運作，能同時針對新冠狀病毒和流感病毒。（資料圖片／高仲明攝）

調查指港人精神健康創9年最差 因社會爭議、疫情致創傷繃緊

【18:21】有關注港人精神健康的研究小組今年中的調查發現，港人精神健康指數的平均分為45.12分，為過去9年有相關調查當中最低。

五成半及三成八受訪者分別表示，社會爭議及新冠肺炎，對精神健康有非常大或頗大負面影響；而社會爭議及疫情，分別有約三分之一及一成受訪者認為帶來創傷。研究工作小組召集人、香港精神科醫學院醫生麥永接指出，社會爭議誘發的創傷記憶需較長時間磨滅；而市民面對世紀疫症像「橡筋拉得好行」，部份人完全無法放鬆。

旅遊氣泡｜離出行近一步 姚思榮：國慶前後或以澳門大灣區作試點

【19:40】港府昨日公布，已初步接觸包括日本、泰國、德國、法國等11個國家，望商討旅遊氣泡安排，在符合相應條件之下讓兩地人士可以往返。商務及經濟發展局局長邱騰華稱，已將有關建議交給11國政府，邀請他們商討細節。

旅遊界議員姚思榮表示，當中定出兩地認可程序也頗複雜，不能期望將快完成；他續說，本港疫情回穩下，有望於10月國慶前後與港澳、大灣區作試點互通，但會以商務客及探親為主。

旅遊氣泡｜港人赴英、土耳其免檢疫無障礙通關 4國有報告免隔離

【18:16】受新型冠狀病毒肺炎疫情影響，港人無法到外地旅遊多月。港府昨日公布，正就「旅遊氣泡」初步接觸11個國家（包括日本、泰國、德國、法國等），然而旅遊業界普遍認為要建立系統十分漫長。

要一止「旅行癮」，港人較常到訪國家的就暫時只得英國及土耳其入境毋須檢疫隔離，亦不用提供陰性檢測報告，可謂「買張機票就走得」。另外，亦有多個國家入境毋須檢疫隔離，但須提供陰性檢測報告，包括克羅地亞、馬爾代夫、阿聯酋杜拜，以及埃及。然而市民要注意，回港後仍須於本港進行14日的家居檢疫。

【18:09】政府發言人表示，截至今午5時45分，有126.9萬名市民在網上預約全民檢測。

【17:57】港府今日宣布，決定延長普及社區檢測計劃3日至9月14日，整個檢測計劃將會為期14天。截至今日下午2時，累計在檢測中心登記檢測人數約有136.2萬人，而累計在網上成功預約檢測人士有約126.1萬人。政府檢視現時122間社區檢測中心的使用情況後，將會安排全港18區的57間社區檢測中心，在9月12日至14日繼續為市民提供檢測服務。其餘檢測中心於9月11日後停止運作。

▼57間延長接受檢測的全民檢測中心名單▼

【16:49】醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻表示︰

截至今早9時，過去24小時醫管局系統呈報20宗個案，有14名病人康復出院，至今累計4,557名病人出院。目前尚有212名病人，分別在醫管局19間醫院及亞博社區治療設施留醫，21人情況危殆、8人情況嚴重、183人情況穩定。負壓病床數目是1,191張，使用率為47%；負壓病房數目是669間，使用率為58%。

本港新增6宗確診個案，全民檢測再發現1宗個案。（李澤彤攝）

新冠肺炎｜增6宗新確診 1宗由全民檢測發現 住屯門山景邨有飲茶

【16:35】衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示︰

截至今日凌晨零時，過去24小時新增6宗確診個案，個案編號由#4897至#4902。新增個案有1宗為輸入個案，由印度抵港。至於5宗本地感染個案中，4宗與其他確診個案相關，有2人在檢疫中心確診，另有2人屬大圍交通城大廈群組個案，兩患者家人分別為大廈保安及大廈工作人士。餘下1宗由全民檢測發現，事主是62歲男性，無病徵，居於屯門山景邨景麗樓，平日無特別活動，有時到附近飲茶。事主於9月6日在屯門大興社區會堂檢測中心留樣本。

而全民檢測亦發現兩名康復已出院人士「復陽」情況，2人病毒值高於30，沒有病徵，應屬體內有殘餘病毒，相信沒有傳播力。

雖然連續兩日確診個案維持個位數，張竹君指，今日有10多宗初步陽性個案，目前仍要留意本地個案、及源頭不明個案數字，才可評估疫情轉穩定，還是有機會反彈。她又認為，至今檢測了逾100萬人，但發現的確診個案數字不多，是一個好現象。

酒吧冀復業盡出招倡全身消毒填申報表 張宇人：望過百宗都不停業

【16:33】新冠肺炎疫情放緩，政府昨日宣佈放寬部分社交距離措施，惟酒吧、卡拉OK及夜總會則仍需關閉。業界今日召開記者會，強調停業多月，損失慘重，強調現已有多項防疫措施，要求政府盡快容許復業。

自由黨主席、飲食界議員張宇人直言，對現時政府仍不讓3類行業復業，感到無奈。張指，業界會執行多項防疫措施，期望政府不要再突然要求業界停業，「疫情係唔會走，希望去到7月最壞嘅時候，每日有百幾宗，都畀我哋營業。」

保就業｜第二期暫收到14萬僱主申請 計劃下周日截止申請

【16:24】「保就業」計劃第二期由8月31日開始接受申請，截至今日中午12時，共收到約141,000名僱主及超過18,000名自僱人士的申請。截至現時接獲的僱主申請當中，大約93%的僱主成功申請「保就業」計劃第一期。另外第二期計劃申請時間截止下周日（13日）晚上11時59分。

旅遊氣泡｜疫情反彈澳洲新西蘭試行前剎停 波羅的海三國每周檢討

【15:43】新冠肺炎疫情持續多月，最新一季失業率雖稍降，但仍處於6.1%高位。跨國人力機構ManpowerGroup今日發布第4季就業展望調查報告，受訪的393名僱主當中，有一成半僱主表示會縮減人手，有近三成半僱主表示不清楚，僅13%僱主表示有意增聘人手。

新冠肺炎｜台灣將香港降回中低風險 短期商務客檢疫期減半至7日

【15:35】台灣衛生福利部疾病管制署中央流行疫情指揮中心今天（9日）宣布，因應越南、香港疫情趨緩，即起將越南調整為低風險國家，同時將香港降回為中低風險地區，短期商務客來台可縮短檢疫期，由目前14日減至7日。

+ 5 + 5 + 5

全民檢測｜社區檢測延長至下周一 本周六起57檢測中心繼續運作

全民檢測｜每日2000醫護及大專生助採樣 陳肇始：體現專業精神

【14:50】陳肇始呼籲，年輕人陪家中長者參與檢測，亦提及教育局已去信學校，希望老師和學生能參與。被問及如有公司強制要求員工做檢測，聶德權指，計劃純粹自願，不同公司做法要看公司政策。至於重複檢測的人，截至昨日有2353人。

全面檢測計劃原本需預約登記，但昨日林鄭月娥呼籲市民可以即場做檢測，聶德權指，有不少長者不知道如何登記，昨日未經預約的檢測人次佔30%，是人性化服務，已考慮中心的檢測能力。

【14:40】食物及衛生局局長陳肇始表示：

已化驗115萬個樣本，找出18宗確診個案，包括大圍交通城群組，以及兩名外傭。

現時有四間內地機構的香港公司做檢測，包括華大基因旗下的華昇診斷，在中山紀念公園設立氣膜實驗室；另外三間為金域、凱普、中檢的香港機構。

內地派出500支援隊赴港，完成全民檢測計劃後，將會返回內地。而本港每日有2000醫療人員協助。

【14:30】公務員事務局局長聶德權表示：

截至今日下午2點，全民檢測共136.2萬人次已採樣，126.1萬人網上登記預約檢測。截至今日下午1點半，今日半日有5.2萬人次採樣，其中2.36萬人次無預約，佔約45%。

全民檢測計劃，由原本7日延長多4日至9月11日，現宣布其中57間中心，將延長多3日，至9月14日。

▼康文署9月11日起重開及繼續限制措施一覽▼

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【13:01】政府發言人表示，截至今日上午11時45分，累計約125.6萬市民經網上系統預約參與全民檢測。

新冠肺炎｜公院分析逾90歲患者死亡率35% 入院病人今起須驗病毒

【12:55】醫院管理局質素及安全總監鍾健禮表示，由今天（9日）起，為所有新入院病人做病毒測試，料每天檢測約2000人。另外，醫管局亦正研究為部份院舍長者在出院前先做病毒檢測。

他又呼籲，社區上的長者及其照顧者參與全民檢測計劃，因長者染上新型肺炎後，病情可能較差，不具病徵的「隱形」照顧者檢測有助及早發現，以免病毒傳播至長者。

【12:30】消息：延長部份檢測中心運作至9月14日（下周一），即當局最初公布全民檢測最長會做14日的時間。

新冠肺炎｜調查：15%受訪僱主料下季裁員 批發零售最差

【11:51】新冠肺炎疫情持續多月，最新一季失業率雖稍降，但仍處於6.1%高位。跨國人力機構ManpowerGroup今日發布第4季就業展望調查報告，受訪的393名僱主當中，有一成半僱主表示會縮減人手，有近三成半僱主表示不清楚，僅13%僱主表示有意增聘人手。

【11:30】食物及衞生局局長陳肇始、公務員事務局局長聶德權，下午2時30分見記者，料交代延長全民檢測。

【11:14】消息指，今天新增6宗確診個案，與昨日數字一樣。

▼9月11日起重開及繼續限制措施一覽▼

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新冠肺炎｜酒吧、卡拉OK未能重開 羅傑承斥政府高層十年無唱過K

【10:24】新冠肺炎疫情放緩，政府宣布周五起放寬社交距離措施，包括限聚令及食肆每枱人數上限增至四人，惟酒吧及卡拉OK則仍需關閉。有蘭桂坊經營酒吧的老闆接受商台節目《在晴朗的一天出發》訪問時表示，明白酒吧處所有一定傳播風險，但認為餐廳與酒吧的性質相似，措施僅放寬餐廳並不公平。經營Red MR卡拉OK的商人羅傑承則對政府決定感失望，稱業界多次去信當局，願意配合防疫如限制經營至凌晨、最多四人一間房等，惟仍不獲准開業，質疑政府高層十年未去過卡拉OK，不了解場所可控制感染風險的情況。

旅遊氣泡｜與日泰商討仍難定通關日 名單無台灣 邱騰華：無前設

【10:15】港府昨日公布，已初步接觸包括日本、泰國、德國、法國等11個國家，望商討旅遊氣泡安排，在符合相應條件之下讓兩地人士可以往返。

商務及經濟發展局局長邱騰華今日稱，眾多國家之中，港府已與日本及泰國政府交換文件，並與當地衛生部門展開商討。有旅遊業界冀10月可與首個國家建旅遊氣泡，不過邱騰華直認疫情變化急速，不能主觀地訂定日期。對於港人熱門旅遊地台灣未列入旅遊氣泡的名單，邱騰華強調無對任何地方作前設，名單亦會視乎疫情一直調整。

新冠肺炎｜中秋可放寬限聚令？陳肇始：人數要小心 口罩令需維持

【08:30】食物及衞生局局長陳肇始稱，下階段或開放浴室、派對房間、泳池、夜店及卡拉OK等場所，但仍需密切監察疫情發展。至於中秋放寬限桌令與否，陳肇始說人數要小心，她亦表示口罩令應會維持一段時間。

▼預約全民檢測 五個步驟如下▼

旅遊氣泡｜與日泰商討仍難定通關日 名單無台灣 邱騰華：無前設

【09:00】港府公布，已初步接觸包括日本、泰國、德國、法國等11個國家，望商討旅遊氣泡安排，在符合相應條件之下讓兩地人士可以往返。商務及經濟發展局局長邱騰華稱，港府已與日本及泰國政府交換文件，並與當地衛生部門展開商討。有旅遊業界冀10月可與首個國家建旅遊氣泡，不過邱騰華直認疫情變化急速，不能主觀地訂定日期。對於港人熱門旅遊地台灣未列入旅遊氣泡的名單，邱騰華強調無對任何地方作前設，名單亦會視乎疫情一直調整。

【08:20】截至今日早上8時，約125萬人透過網上預約系統預約參與全民檢測，有11個檢測中心今日額滿。連同無預約、即場登記的人士，累計131萬人已採樣，當中103萬個樣本已完成化驗，找出合共18宗對病毒呈陽性的個案。

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▼18區141個社區檢測中心一覽▼

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