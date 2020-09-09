新冠肺炎｜台灣將香港降回中低風險　短期商務客檢疫期減半至7日

台灣衛生福利部疾病管制署中央流行疫情指揮中心今天（9日）宣布，因應越南、香港疫情趨緩，即起將越南調整為低風險國家，同時將香港降回為中低風險地區，短期商務客來台可縮短檢疫期，由目前14日減至7日。

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台灣公布，考慮到香港近期疫情持續趨緩和，連續兩星期達到中低風險分級標準，且當局已放寬部分疫情管制措施，因此即日起將香港列為中低風險地區。

越南方面也因本土疫情趨緩，近2周僅有零星個案，因此自即日起將該國自「短期商務人士入境申請縮短居家檢疫」之中低感染風險國家，調整為低感染風險國家。

台灣最新名單：

「低感染風險國家／地區」的有︰紐西蘭、澳門、帛琉、斐濟、汶萊、泰國、蒙古、不丹、寮國、柬埔寨、斯里蘭卡、諾魯、東帝汶、模里西斯、越南；

「中低感染風險國家／地區」的包括：馬來西亞、新加坡、緬甸、香港。

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根據台灣疾管署8月25日修訂規定，低感染風險國家及地區短期商務人士入境後，可於居家檢疫第5天申請自費篩檢、中低感染風險國家及地區則是第7天，若結果為陰性，可改自主健康管理至第21天。

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