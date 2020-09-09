旅遊氣泡｜港人赴英、土耳其免檢疫無障礙通關　4國有報告免隔離

受新型冠狀病毒肺炎疫情影響，港人無法到外地旅遊多月。港府昨日（8日）公布，正就「旅遊氣泡」初步接觸11個國家（包括日本、泰國、德國、法國等），然而旅遊業界普遍認為要建立系統十分漫長。 要一止「旅行癮」，港人較常到訪國家的就暫時只得英國及土耳其入境毋須檢疫隔離，亦不用提供陰性檢測報告，可謂「買張機票就走得」。另外，亦有多個國家入境毋須檢疫隔離，但須提供陰性檢測報告，包括克羅地亞、馬爾代夫、阿聯酋杜拜，以及埃及。然而市民要注意，回港後仍須於本港進行14日的家居檢疫。

港人向來熱愛旅行，但多月來因疫情而要「被困」香港。翻查各國的旅客入境限制，發現暫只得英國及土耳其容許來自香港的旅客入境毋須檢疫隔離，亦不用提供陰性檢測報告；然而市民回港後，仍須接受港府要求的檢測，以及強制14日家居檢疫；亦須考慮當地疫情發展。

英國

英國規定，所有旅客必須在到達英國前48小時內於網上填寫健康申報表，提供入境後14日的住址及聯絡資料。而香港屬「旅遊走廊」的其中一個地區，港旅客可入境後不用自我隔離，不過豁免只適用於英格蘭，蘇格蘭、威爾斯等則不適用。

土耳其

土耳其亦是其中一個不用檢疫隔離及提供檢測報告的地區。土耳其規定所有旅客在機場或飛機上均須戴口罩；入境前須填寫健康評估表及接受健康檢查，若出現新型肺炎的徵狀，會安排送醫診斷。

港人目前赴土耳其毋須檢疫隔離，亦不用提供陰性檢測報告。（AP）

▼點擊大圖 睇各國旅遊安全圈點樣做▼

克羅地亞

另外，亦有多個國家規定入境後只須提供陰性檢測報告，就可豁免檢疫。在歐洲方面，克羅地亞是歐盟中唯一接受港人以旅遊目的入境的國家。克羅地亞規定，旅客入境須提供住宿付款證明；旅客入境時可提供48小時內的鼻咽或喉嚨核酸測試報告，亦可豁免隔離檢疫。

如旅客入境時克羅地亞檢測結果已超過48小時，須自費於當地進行檢測及自我隔離；旅客若無法提供檢測報告，則須於入境後隔離14日。

馬爾代夫

港人旅行熱點之一的馬爾代夫早前亦重開邊境，恢復接待外國遊客。由9月10日起，入境馬爾代夫旅客須提供72小時內的核酸測試報告，則可豁免14日隔離檢疫。而遊客入境馬爾代夫時需要提交健康申報卡，在機場、公共地方需佩戴口罩。旅客亦須留在其預訂的度假村內，不可到其他島嶼及首都馬累。

▼9月11日起重開及繼續限制措施一覽▼

+ 19 + 19 + 19

阿聯酋杜拜

在阿聯酋，目前只得杜拜的機場開放予旅客，而暫時只可以陸路前往阿布扎比。旅客入境時，須出示抵境前96小時內發出的病毒檢測陰性證明文件。而入境後須提交健康申報表，在機場要再次進行檢測，有結果不能離開酒店或其住所。另外，旅客亦必須下載「COVID-19 DXB」手機應用程式。

埃及

港人目前赴埃及可享免簽證，而入境時只要出示48小時內的核酸測試報告，亦可豁免隔離檢疫。旅客入境時，亦要提交健康申報表；而入境後在公共地方，必須戴口罩。

▼全民檢測計劃展開 市民及官員參與情況▼

+ 11 + 11 + 11

▼預約全民檢測 五個步驟如下▼

▼01直擊火眼實驗室▼