【歷史建築】大坑戰前唐樓耗兩個月還原本貌　上海批盪重見天日

冷冰冰的建築物無聲訴說歷史，喚醒漸被遺忘的城市記憶。日復日、年復年，一幢幢舊建築在推土機輾壓後消失，只能用殘垣喚醒公眾關注歷史建築議題。 座落大坑第二巷的一所戰前唐樓，已獲古諮會評為二級歷史建築，過去曾被髹上粉紅色，其後又被黑色油漆覆蓋，最近由新租客還原。 歷時兩個多月，最終令大部分「上海批盪」重見天日。負責復修的建築歷史學者黎雋維稱，原有的上海批盪能夠反映當時社會文化，「（塗上顏色）基本上玩完。」他又稱，不少私人歷史建築物因業主缺乏保育知識、加上缺乏資金，往往破壞了原有上海批盪，期望政府給予更多支援，「如果你問我，只係差政府政策，其他每一個環節都齊備。」

大坑第二巷的一所戰前唐樓，早前獲租客與建築歷史學者共同復修。（黃舒慧攝）

與熱鬧的銅鑼灣區相比，走進大坑區更覺份外寧靜，區內不少唐樓已屹立多年。於第二巷的一座戰前唐樓，建於1930年，屬於私人業權物業，2010年被評為三級歷史建築，惟於2016年被化妝店租用後，將其外牆塗上粉紅色，當時惹起社會爭論。

上海批盪反映中西文化混合

「（塗上顏色）基本上玩完。」負責復修工程的建築歷史學者黎雋維說，這個年代的建築物使用了上海批盪，即是一種混合碎石、英泥的工藝，令建築物看似用石材建成，常見於20至30年代的建築物。「上海批盪有對於現代中國的幻想，反映廣東師傅手藝，加上英泥本身係外國事物。」於他而言，眼前的戰前唐樓，價值在於它如何反映華人追求西方事物，「文化嘅價值，大過係咪屬於手工精緻或者美侖美奐。」

用了近兩個月鏟去舊有油漆，將原有的上海批盪復原，黎雋維說難度在於要有運氣，「洗油漆比較令人掛心，好睇運氣，隨時可能洗到一半已經洗唔到。」他解釋，不同油漆需要配合各種化學用品溶解，期間師傅要嘗試用數種物料清洗，配以鋼絲人手擦去油漆，最後再用水槍噴洗，「最壞打算係洗到一半已經洗唔甩。」

建築歷史學者黎雋維指，復修舊建築的成本及時間均較高，但建築物的價值同樣會被提高。（黃舒慧攝） 復修後「租值又會高咗」 由於上址曾用作車房，租戶當時在牆身釘上了卷閘，黎雋維形容該部分猶如建築物的傷口，需要用再以新的上海批盪「補返啲傷口」。經過兩個多月，終能完成復修，將建築物的舊貌呈現公眾眼前。黎雋維坦言所需要的時間、成本均較高，「成本差十倍以上。」他強調，復修後的回報往往提高，「回報在於社會的價值、加上發展入面有舊建築元素，租值又會高咗。」

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【歷史建築】古諮會主席蘇彰德：保育由民間討論「更到肉更直接」

作為建築學者，他指近年社會對保育的討論漸趨成熟，無論關注度、工人數目均較10年前有所提升，惟獨缺政府的支援。他指，不少私人業主難以接觸保育相關的建築師、學者等，又誤以為保育工程收費高。他認為古諮會可加強統籌角色，方便私人業主處理建築保育，而政府亦應檢討現有涉及改裝歷史建築的條例，如因應個別建築物情況，作出合適的豁免安排。