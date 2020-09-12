【歷史建築】古諮會主席蘇彰德：保育由民間討論「更到肉更直接」

古諮會主席蘇彰德去年上任，本身亦為歷史建築物的業主，為保育更不計成本，早年便以9,000萬買入跑馬地毓秀街11號的三級歷史建築，並活化成「F11攝影博物館」。 保育議題近年備受討論，蘇彰德認為近10年較多私人業主、甚至發展商傾向活化歷史建築，「地方嘅故事性好強，令鋪頭特色更加出到來。」他說，本港的保育政策屬鼓勵性質，與其多加規管，倒不如為業主提供經濟誘因。他坦言，在保育議題上民間關注及引起討論，較政府更具影響力，「更到肉更直接」。

古諮會主席蘇彰德於去年上任，認為保育不應單靠政府政策。（黃舒慧攝）

談及私人歷史建築保育，蘇彰德於跑馬地的「F11攝影博物館」是一個較常被提起的例子。當年他以9000萬元購入，諮詢專家意見後，最終復修成現有模樣。他說，歷史建築物的外在顏色屬主觀意見，「好多百年歷史的建築物本身咩顏色都未必知道。」他以自己活化跑馬地唐樓做例，坦言當時不知道要塗上甚麼顏色，唯有請教保育建築師，又翻查同年代的建築物顏色，「唔係估吓估吓，全部都有根有據。」

蘇彰德：經濟誘因更有效

現行政策規定，被列為一至三級的歷史建築，不會有法例規管不得清拆、改動，古諮會亦只會建議業主盡量保留，若業主欲作改動，則需要向相關部門申請。蘇彰德說，政策目的不是規管業主，而是透過溝通及提供經濟誘因，盡可能保留建築物。他又說，業主作出改動前，需要就工程作申請，其他政府部門發現涉及大型工程，亦會通知古諮會跟進，「（古諮會）可以去規管業主做唔做野，點樣做野，甚至逼佢做野，但更有效係有經濟誘因鼓勵佢。」

【歷史建築】大坑戰前唐樓耗兩個月還原本貌 上海批盪重見天日

蘇彰德以9000萬元購入跑馬地的「F11攝影博物館」，並活化成「F11攝影博物館」。（資料圖片）

蘇彰德於訪問中提到，屋宇署就維修歷史建築提供指引，認為業主可作參考。（黃舒慧攝） 事實上，早於2014年政府曾委託古諮會檢討歷史建築物政策，當時曾討論政府應否買下私人歷史建築作保育。蘇彰德說，當時社會對於花巨額回購建築物無共識，現時社會更難做到，「今時今日香港社會用50、60億元買(歷史建築)，大部份市民會唔會同意納稅人的錢咁樣用？」他認為，在保育議題上不能單靠政策推動，民間討論包括社交網絡、傳媒等「更到肉更直接」，「今時今日歷史建築物唔係話拆就拆，唔係咁容易業主話想點就點。」

山頂何東花園被列為一級歷史建築，但屬私人物業，最終難逃被清拆命運。蘇彰德指，當時曾討論應否由政府買回歷史建築的業權。（資料圖片）

認同應檢討評級制度 惟現非合適時機

他說，認同應劃一標準對待不同的歷史建築物，亦有必要檢討現行的評級制度，不過強調現時非合適時機。他說，應待古諮會完成為1,444幢歷史建築評級、審視戰前歷史物後，才開展檢討程序。對於有指政府對私人業主擁有的歷史建築物支援不足，蘇彰德指於財政方面，發展局現有歷史建築維修資助計劃，私人業主可就單一維修項目申請最多200萬元的資助；而為促進活化私人歷史建築，業主可根據當局的指引或諮詢古諮會。

歷史建築維修資助計劃於2008年推出，截至 2020年 1月底共批出74宗申請，涉及8987萬元；此外有45宗申請仍在處理中。