土瓜灣舊區重建工程進行得如火如荼，不過位於木廠街一帶，前身為被評為三級歷史建築物的東方紗廠早年被拆，發展商卻遲遲未動工，約6.75萬方呎的地盤面積地皮丟空近7年，雜草橫生。長春社批評，發展商當年急於拆除評級建築物，卻任由地皮丟空，拖延之後發展，浪費土地資源又餘，又令一代歷史建築毀於一旦。

東方紗廠在1954年於九龍城木廠街7號落成，由澳門富商傅老榕與上海富商萬春先共同創立。紗廠外牆由麻石砌成，旁邊則是兩層高的平房，為當時有名的廠房。直至1981年，廠房結業變成倉庫。2006年，地皮易手予傅老榕家族後人傅厚澤，至2010年再由中資投資者灝天發展有限公司購入。

2012年，紗廠獲屋宇署批准下全幢清拆，只保留了平房的一小部分外牆。（黃文軒攝）

紗廠在2010年被評為三級歷史建築物，古物諮詢委員會當年亦曾向業主商討「寓保育於發展」的方案。長春社高級公共事務經理李少文憶述，當時古諮會提議業主保留紗廠最有歷史價值的麻石外牆，可惜最後無法達成共識，紗廠在兩年後獲屋宇署批准下全幢清拆，業主只保留了平房的一小部分外牆。

2012年，紗廠獲屋宇署批准下全幢清拆，只保留了平房的一小部分外牆。（黃文軒攝）

料發展商待樓價升值 遲遲不動工

可是上址的建築物清拆後，該處地皮卻丟空至今。東方紗廠舊址及毗鄰的前好收成空運中心，分別佔地2.25萬方呎及4.5萬方呎，合共約6.75萬方呎。李少文曾翻閱城規會紀錄，發現發展商自2000年起，至少8次向城規會提交重建申請，當中有6次獲通過。他估計，發展商遲遲不動工，或是因為等待樓價升值，「這帶近啟德發展區，會不會是拖到那時再大幅改動規劃申請？」他認為，業主拖延土地發展，任由地皮丟空，極度浪費土地資源，「政府常常說香港不夠地，那是否應檢討這樣的規劃有沒有問題？」

東方紗廠舊址及毗鄰的前好收成空運中心，分別佔地2.25萬方呎及4.5萬方呎，合共約6.75萬方呎，現時該處雜草叢生。（黃文軒攝）

城規會：不限制任何人提交更改土地用途次數

城規會回覆查詢時稱，有關上址規劃申請已早於2016及2018年批出有條件許可，有效期直至2022年及2024年。被問到會否限制申請人提交申請的次數及時限，以防止業主或發展商無限次申請發展或更改土地用途，城規會回覆指，按照《城市規劃條例》（第131章）（下稱「條例」）第16條的規定，任何人均可提交規劃許可申請，條例並無限制任何人或就任何用地提出規劃申請的次數。