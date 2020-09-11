東鐵新信號系統、9卡車周六啟用　遇極端情況可切換舊系統防攬炒

沙中線項目下，為配合東鐵線將來伸延過海，會逐步由現時的12卡車更換成新9卡車，整個項目需時1.5年，待37組列車全部更換完成。東鐵新信號系統及新列車將於周六（12日）齊齊投入服務，屆時東鐵線將出現12卡車及新9卡車「混合跑」形式同時營運。 港鐵發言人表示，新系統投入服務初期，須作出協調或出現磨合及不暢順狀況，舊有的12卡列車已同時裝有新、舊兩款信號系統，在最極端情況下，可切換至舊系統營運。發言人強調，對新系統有信心，估計只有極少數機會，出現運作未如暢順情況。

東鐵線新9卡列車將於9月12日投入運作，當日港鐵會率先投放6列列車行駛。（港鐵提供）

東鐵線新信號系統及新9卡列車將於本月12日投入服務，通車當日會率先有6列新9卡車營運。港鐵表示，新系統全面投入服務初期，或出現磨合問題，舊有的12卡列車已同時設新、舊兩套信號系統。為「兩手準備」，現階段會保留舊信號系統兩周，一旦不幸出現任何極端情況，東鐵仍可切換至舊系統維持運行。港鐵亦會檢視新列車運作一段時間，再評估舊系統保留時間會否延長。

舊信號系統保留至少兩周 可切換維持列車服務

港鐵發言人解釋，舊有12卡列車保留兩套信號系統，是「工程既有做法」，原因是遇上任何極端情況發生時，仍可盡快恢復日常服務。港鐵強調，同時保留舊系統一段時間的做法，並非對新系統無信心，而新信號系統已在多個地區，例如巴黎、哥本哈根及北京等城市沿用多年。

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港鐵︰已制定不同情境的應變方案

港鐵發言人續指，已就不同情況制定應變計劃，降低對乘客的影響，包括啟動應變中心，密切監察車務運作情況；以及透過車廂及車站發出車務狀況廣播。發言人承認，當遇極端情況發生，只能以新信號系統運作的9卡列車，就須先調離原有路軌。而東鐵線現時有額外路軌段，只需將涉事列車移到「吉線」，便能盡快恢復列車運作。

至於東鐵線5月底，曾於非行車時間測試新信號系統時，先後發生3宗事故。港鐵重申，經調查後已確認相關事故由人為因素或操作程序引起，與系統安全無關，就事件已加強員工及承辦商的培訓，以及人手駕駛操作訓練。

港鐵補充，信號系統涉及數以萬計的電子系統組件，猶如「大腦」傳遞同訊息，追蹤及控制列車行駛。加上，更換東鐵線新信號系統工程面對極大挑戰，每晚僅能在收車後的「黃金兩小時」內進行，也要配合日常鐵路維修工作，每周只把握1至2晚施工。發言人又強調，為引入新信號系統已安排6,000多次演練，試車行駛超過7.4萬公里，確認全部運作暢順，並符合相關政府部門要求。