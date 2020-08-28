東鐵線新9卡列車9月12日啟用　2022年首季過海通車「充滿挑戰」

沙中線項目下，為配合東鐵線延伸過海，港鐵原訂今年中完成更換新信號系統，並逐步將現時的12卡列車更換成9卡列車，以「混合跑」形式至37組列車全部投入營運。然而，今年5月底港鐵於非行車時段測試新信號系統發生3宗事故，延誤9卡新車投入服務。港鐵本月向當局提交報告，確認3宗事故屬獨立事件，與系統安全無關。 港鐵車務營運總管黃琨暐今日（28日）宣布，東鐵線新信號系統及新9卡列車將於9月12日（周六）投入服務，當日會率先新增6列的9卡車營運，並會視乎客量變化適時加密班次。黃補充，新安排首數個月，於早上繁忙時段仍會安排12卡列車服務往九龍方向，以確保客流及列車服務暢順。

港鐵機電工程署總管梁志立今日交代沙中線最新工程進度，指屯馬線全線即「大圍至紅磡段」的工程進度達致99.95%； 過海段「紅磡至金鐘段」則達致86.9%。梁表示，屯馬線全線通車日期仍維持2021年第3季，但形容過海段通車目標「充滿挑戰」，因涉及大量工程測試演練，且需在晚間非行車時段進行，故會努力維持2022年首季通車。

梁志立續指，為配合東鐵線延伸過海，東鐵線將逐步由現時12卡列車更換成新9卡列車，預料需時18個月，過渡期間將會有新舊列車同時運行。港鐵車務營運總管黃琨暐指，東鐵線新信號系統已完成必須演練測試，並取得相關政府部門批准，故於9月12日周六會正式投入服務。

東鐵線新9卡列車將於9月12日正式投入服務。（港鐵提供）

對於新舊列車投入「混合跑」，根據港鐵網頁顯示，現時12個卡列車，於早上繁忙時段可載3,750名乘客來往羅湖或落馬洲至紅磡，每2.5分鐘一班，單向軌道每小時載客量為86,000人次。惟港鐵多次被問及投入新9卡列車，其載客量變化以及加密班次安排則未有回應。黃琨暐不斷重申，現行班次能夠充足應付客量，亦會視乎客量變化，適時加強班次及列車服務以滿足乘客需求；且隨著今年2月屯馬線一期通車，有助分流大圍前往九龍塘的乘客，料屯馬線全線通車，對東鐵線分流作用會更為顯著。

黃又指，新列車投入服務，或有磨合問題及需要進行微調，提醒乘客出行須預留充足時間，亦呼籲留意車站廣播顯示屏、MTR Mobile App及新聞資訊以得悉最新車務安排。黃補充，明白需時適應新上落車安排，故會增派額外車站人手協助乘客。

東鐵線月台將設有藍、綠色標誌提醒乘客候車位置。（港鐵提供）

而9月12日投入新服務當天，港鐵會先安排6列新9卡車，並於其後1.5年時間逐步投入其餘的新列車，至全數37列9卡車投入服務。然而，港鐵今年4月稱，新列車投入服務會先安排8列的9卡車營運。對於數字有變更，港鐵解釋首8列的9卡車已準備就緒，但為令服務交接暢順，於首日會先安排首6列的9卡車投入營運，強調在稍後日子將視乎情況逐步增加新列車投入服務。

新9卡列車設施方面，列車由韓國承建商Hyundai Rotem負責設計、供應、製造以及營運測試，車身會更為寬敞，列車與月台之間的空隙亦會收窄；且車廂座位、車門位置、扶手經過重新設計，能令乘客盡量走進車廂中間。同時，設有動態路線圖、車卡連接通道顯示屏、LED車廂照明系統。

而港鐵東鐵線於5月23日及25日非行車時間測試新信號系統期間，連環發生3宗事故。港鐵本月17日向政府提交報告，指出三宗事故均是人為因素或操作程序引起，分別是5月22至23日發生一宗列車「衝燈」事故，涉事車長於事發使用手動駕駛模式，以不超過時速11公里的速度，駛往上水站方向，而非按測試計劃駛向羅湖站方向，且越過紅色信號後，在下一個信號機前停車；第二宗事故則為車務控制中心的顯示系統出現短暫未能實時訊號。

第三宗事故為5月24日深夜至25日凌晨時分，發生火炭／馬場至大學站控制區域聯鎖系統電腦關閉。

梁志立多次強調，上述三宗事故屬獨立事件，與系統安全無關，事件中無發生設備損壞或人員受傷，且報告已獲機電工程署接納，稱新信號系統完全無問題。同時指，港鐵已實施一系統措施，加強相關員工及承辦商對東鐵線新系統的認知及提升新系統的採作程序。

港鐵今年4月宣布，預計東鐵綫今年中完成更換新信號系統，屆時將會由現時12卡列車更換為9卡列車，料最終更換共37列列車需時約1.5年。（資料圖片）

鼓勵員工全民檢測

至於全民檢測計劃9月1日開展，港鐵表示，會鼓勵同事自願參與全民檢測計劃，早前車務部已有數千人接受運輸署提供的檢測。