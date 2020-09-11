新冠肺炎｜運輸署9月15日恢復櫃位服務　設網上預約每日名額5千個

新冠肺炎疫情下，本港多項公共服務一度受阻，運輸署早前暫停即時申請的櫃位服務。運輸署今日（11日）表示，由下周二（15日）起，運輸署轄下各牌照事務處及多個分組將全面恢復即時申請的櫃位服務，以處理各種牌照及相關服務的申請。 同時為減少人群聚集，市民亦可使用網上預約服務續領車輛牌照、車輛過戶等手續，每日名額為5,000個，相關預約服務維持10星期。

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運輸署續指，市民可因應情況，利用設置於各牌照事務處的投遞箱、郵寄或經網上遞交申請。同時，基於公共衞生的考慮，所有進入運輸署各牌照辦事處的市民，均須接受由當局現場安排的體溫檢測，且在辦事處內須全程佩戴口罩。

而運輸署早於8月27日亦宣布，駕駛筆試（甲部試）及的士筆試服務將於9月14日恢復。已預約於當日或之後進行筆試的考生，須按考試排期信內所訂明的考試日期、時間及筆試中心應考；因筆試服務暫停而未能進行筆試的考生，將陸續獲個別通知其新訂的考試日期。



至於駕駛考試排期服務，當中包括駕駛考試排期事務處即時申請的櫃位服務、處理首次及重考生駕駛考試申請等則會於9月21日起恢復。