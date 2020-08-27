運輸署：駕駛路試將在9月7日恢復考試　筆試9月14日重新開考

運輸署今日（27日）表示，為配合政府逐步恢復提供更多基本公共服務，將於9月7日起全面恢復駕駛考試（路試）服務。至於筆試，則計劃於9月14日恢復。 署方指，因早前暫停服務而未能考試的考生，將會陸續獲個別通知其新訂的考試日期。

運輸署將於9月7日起全面恢復路試服務，筆試服務計劃於9月14日恢復。（資料圖片）

運輸署指，已預約於9月7日或之後進行路試的考生，須按考試排期信內所訂明的考試日期、時間及駕駛考試中心應考。至於駕駛筆試（甲部試）及的士筆試服務計劃，將計劃於9月14日恢復，已預約於9月14日或之後進行筆試的考生，同樣要按時應考。

發燒考生不能應考

署方又指，為減低病毒傳播風險，無論路試及筆試，所有參與駕駛考試的考生，都必須在考試中心場內、考試時戴上口罩，並在進入中心辦事處前使用酒精搓手液清潔雙手，以及接受體溫檢測。

無佩戴口罩、拒絕接受體溫檢測、或體溫檢測結果高於攝氏37.5度的考生，會被拒絕進入試場及參加考試，而考試日期將另行安排。

如考生因健康理由缺席考試，可在考期當日起計一個月內遞交延期申請書，以及相關病假證明書或醫生證明書正本，予運輸署駕駛考試排期事務處跟進及另訂考試日期。

▼8.28重新開放場所▼

駕駛考試排期服務繼續暫停

至於駕駛考試排期服務，包括即時申請的櫃位服務、網上預約駕駛考試服務及重考生快期電話預約服務，將會繼續暫停，直至另行公告。