沙中線項目下，為配合東鐵線伸延過海，新信號系統及新列車原訂周六（12日）投入服務。惟港鐵今日（11日）晚上突然召開記者會，宣布急煞停計劃，並解釋新信號系統於最後覆檢階段，發現列車有機會「行錯線」，認為行車路線設定表現及相關管控措施安排「不理想、有優化需要」。 鐵路信號工程師學會香港分會副會長張年生表示，相關問題將對營運上造成嚴重影響，亦對乘客造成不便，形容「（沙中線）都遲左兩年通車、都唔差在遲多幾個月」。張年生稱，修復相關系統工作需時約3個月，預料新信號系統可於今年底前能再次投入服務。立法會議員陳淑莊斥港鐵「大話冚大話」，而前九鐵主席田北辰就指信號系統供應商西門子應修復程式。

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東鐵線新信號系統事故 煞停啟用九卡列車 工程師預需三個月修復

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香港工程師學會前任理事兼鐵路信號工程師學會香港分會副會長張年生解釋，信號系統轄下設有多項系統功能，包括列車自動保護系統、聯鎖系統、列車控制系統以及列車調動系統。是次東鐵線演練新信號系統期間「入錯線」，導致列車未能駛至預設目的地。張年生認為，相關系統與列車調動系統有關，因發出重覆指令導致列車「去錯地方」。



張年生續指，「入錯線」嚴重影響日常營運，亦會令乘客感不滿，雖不涉及安全問題，但有必要就系統作出修復。他預計，相關問題需時3個月改善及重新測試，料今年底將能重新投入服務，一度形容「（沙中線）都等左兩年啦、唔差在3個月時間」。

陳淑莊：大話冚大話

公民黨立法會議員陳淑莊則認為，港鐵今次「隱瞞得好緊要」，以「優化」系統的說法解畫是「花言巧語、大話冚大話」。陳淑莊質疑，港鐵早於5月底測試新信號系統期間已發生3宗事故，現時再煞停新列車及新系統投入服務，質疑與安全問題直接有感。陳又引述港鐵稱，5月已得悉有相關問題發生，但8月底港鐵仍稱新信號系統準備就緒，認為時任的機電署署長、現任運輸及房局屋屋長陳帆必須交代問題，且在事件中責無旁貸。

田北辰：西門子應修復程式

曾任九鐵主席的立法會議員田北辰指，出現這個問題是不可接受，認為新信號系統供應商西門子，應修復程式，但他覺得對沙中線列車運行沒有很大影響。

新信用系統採用「通訊為本列車控制技術」（CBTC），早前港鐵表示，該技術以「移動區間」原理運作，透過車載設備和軌旁設備無間斷的雙向通信，控制中心可根據列車即時的速度和位置，計算列車的最大制動距離。當列車的長度加上最大制動距離，並在列車的後方加上一定的防護距離，便組成了一個與列車同步移動的虛擬分區。由於保證了列車前後的安全距離，兩個相鄰的移動閉塞分區就能以很小的間隔同時前進。相對於現時信號系統的固定區間模式，移動區間可令列車的班次加密。

翻查資料，該技術其實並不罕見，負責是次系統的承辦商西門子，亦於多地應用相關技術，例如丹麥哥本哈根便於2016年，在其170公里長的雙軌鐵路更換西門子CBTC；阿根廷今年7月亦委聘西門子使用CBTC；北京亦早於2012年底，使用同類技術。另外，西門子本身亦於港鐵部分路線提供信號系統服務，包括將軍澳線及觀塘線的藍田至調景嶺段。