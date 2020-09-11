東鐵新信號系統疑失靈「帶錯路」測試車入錯線　新九卡車押後啟用

沙中線項目下，為配合東鐵線伸延過海，港鐵逐步將現時12卡車更換成9卡車，全數37組列車料需時1.5年更換完成。港鐵早前宣布，新信號系統及新列車將於周六（12日）投入服務。 新信號系統投入服務在即，《香港01》接獲消息，指港鐵日前在演練新信號系統期間，信號系統疑曾發生「帶錯路」事故，列車駛經道俗稱波口位的道岔位置時，「入錯線」導致列車去錯目的地。消息續指，事後進一步發現，切換成新信號系統運作後，途經其他波口位亦有機會出現「入錯線」問題。港鐵將於傍晚6時許召開記者，據悉將公布相關事宜。 據了解，機電工程署昨晚（10日）急召港鐵報告問題，機電署至今仍與相關部門召開會議商討事宜。新信號系統及新列車能否如期安全行駛新列車，或存變數。港鐵昨深夜回覆指，東鐵線新信號系統仍訂於周六投入運作。

港鐵車務營運總管黃琨暐、工程處總經理（工程建造）周蘇鴻、機電工程總管梁志立，傍晚見記者交代，詳見另稿。

波口位有可能出現同類問題

消息指，港鐵日前演練新信號系統期間，系統疑有「帶錯路」問題，列車途經波口位時，列車曾「入錯線」未能進入正確軌道段前往預期目的地。調查後更進一步發現，列車在新信號系統運作下，於其他波口位，亦有機會出現同類問題。

按東鐵線現時行車路線，一旦系統失靈「帶錯路」，原本由上水前往羅湖站或入錯往落馬洲站方向；而於沙田北行時，前往火炭或去錯馬場站。

機電署與港鐵一連兩日緊急開會

據《香港01》了解，機電署昨晚急召港鐵了解事件，今早機電署高層仍與相關部門商討。東鐵線新信號系統及新列車原訂明日（12日）將投入服務，能否如期實施，仍存在未知之數，當局最遲今晚將有決定。

《香港01》曾就事件向港鐵公司查詢，昨晚獲回覆稱，信號系統涉及數以萬計電子系統組件，轉換新系統絕不簡單，投入服務初期仍需要時間磨合。同時指，東鐵線新信號系統訂於周六投入運作，已進入最後階段的準備工作，將會在最後階段的測試中，確保同事熟習處理各種情況，並改善系統設定以確保系統的轉換暢順。惟回覆中，港鐵未有提及系統曾否出現「帶錯路」問題。

鐵路信號工程師學會香港分會副會長張年生認為，問題會有嚴重影響，若強行投入服務並不理想，應再檢查清楚才啟用新系統，「不如搞返好先！」

原定明日起啟用 九卡車加入行駛

東鐵線更新信系統工程於2015年第3季起開展，新信號系統供應商為西門子，採用通訊為本列車控制技術。翻查文件，資料顯示東鐵線新信號系統原訂2019年完成更換，且今年4月中亦宣布，會於年中投入服務。惟今年5月底東鐵線於非行車時間測試新信號系統，先後發生3宗事故，導致試車一度暫停近一個月，至現時方宣布明日（12日，星期六）投入服務。

港鐵對於5月發生的3宗事故，曾多次強調經調查後，確認由人為因素或操作程序引起，與系統安全無關。同時又指，新信號系統及新列車已接受嚴謹及全面的測試，進行超過6,000多次的演練，確認全部運作暢順，並符合相關政府部門的要求，故形容一切已準備就緒，於9月12日開始為乘客提供安全及可靠的鐵路服務。

翻查資料，新信號系統的合約於2012年12月批出，合約總值8.45億元。